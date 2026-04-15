Com mais de 760 atletas, 5ª Corrida Integração do 4º Batalhão é sucesso de público em Cacoal

A 5ª Corrida Integração do 4º Batalhão, realizada no último domingo, 12 de abril, em Cacoal, consolidou-se como um dos principais eventos esportivos da região ao reunir 766 atletas no pátio da unidade.

O evento, marcado pela forte participação popular e excelente organização, promoveu a união entre a comunidade e os membros da corporação.

A COMPETIÇÃO

A programação teve início às 5h30 com a largada da meia maratona (21 km). Às 6h, foi a vez dos competidores das provas de 14 km e 5 km, que contou com a participação de Pessoas com Deficiência (PCDs), reforçando o caráter inclusivo do evento. Já a categoria infantil iniciou às 7h30, incentivando a prática esportiva entre as crianças.

DESTAQUES E INTEGRAÇÃO

Prestigiada por autoridades e um grande público, a corrida ofereceu uma estrutura completa. Após cruzarem a linha de chegada, os atletas foram recepcionados com um café da manhã especial, amplamente elogiado pela variedade e qualidade, sendo considerado por muitos participantes como o melhor já servido em eventos do gênero na região.

Outro ponto alto foi o apoio de patrocinadores e parceiros, que montaram tendas no local para oferecer produtos e serviços, enriquecendo a experiência dos corredores e familiares presentes.

AGRADECIMENTOS

O comando do 4º Batalhão expressou um agradecimento especial a todos os colaboradores e patrocinadores, ressaltando que as parcerias foram fundamentais para que esta edição fosse um sucesso absoluto. A Corrida Integração segue firme no calendário regional, promovendo saúde e integração social.

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