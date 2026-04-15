Deputada federal Cristiane Lopes garante avanços históricos com mais de R$ 4 milhões destinados em Nova Mamoré

Os investimentos destinados pela deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) têm garantido avanços no município de Nova Mamoré, alcançando tanto a sede quanto os distritos. Com mais de R$4 milhões em emendas parlamentares, os recursos contemplam áreas essenciais como infraestrutura, saúde, agricultura e conectividade, refletindo diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.

A atuação de Cristiane Lopes no município tem sido marcada por presença constante e entrega de resultados concretos. Durante visita recente, a parlamentar participou da inauguração de importantes obras no distrito de Nova Dimensão, como o Ponto de Táxi e Mototáxi Maria dos Anjos Lisboa Brito e a Pista de Caminhada Ronildo Martins de Paula.

No ano passado, a deputada entregou outro ponto de táxi e mototáxi, denominado “Luiz Galinha”, localizado às margens da BR-425. A obra foi viabilizada por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 450 mil, somada a uma contrapartida de R$ 180 mil da prefeitura.

Na área da saúde, Cristiane Lopes também deixou sua marca ao destinar R$430 mil para a entrega de equipamentos que fortaleceram nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Nova Mamoré.

Outro avanço importante foi a implantação de torres de telefonia e internet nos distritos de Nova Dimensão e Jacinópolis. A iniciativa representa um marco para a região, promovendo inclusão digital, facilitando a comunicação e impulsionando o desenvolvimento econômico, especialmente para produtores rurais e pequenos empreendedores.

Durante a agenda no município, a deputada também manteve diálogo direto com a população e produtores rurais, ouvindo demandas e debatendo o cenário atual do agronegócio em Rondônia. Além disso, realizou visitas institucionais, como à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Casimiro de Abreu, reforçando o compromisso com a educação e o desenvolvimento social.

Ao final da visita, Cristiane Lopes destacou a importância de seguir investindo nos municípios. “Cada investimento é um passo em direção à dignidade e à melhoria da qualidade de vida. Vamos continuar atuando para que mais recursos cheguem aos municípios de Rondônia”, afirmou.