Emenda do deputado Delegado Lucas garante ambulância de resgate para Machadinho

O município de Machadinho D’Oeste foi contemplado com uma nova ambulância Tipo-C, destinada ao atendimento e transporte dos pacientes.

O novo veículo foi adquirido com emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil, destinada pelo deputado Delegado Lucas (PL). A solenidade de entrega foi realizada nesta semana.

Segundo o deputado, a ambulância Tipo C, adquirida para Machadinho, é chamada de Ambulância de Resgate. Ou seja, é caracterizada por ser um veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares destinado ao salvamento de vítimas de acidentes, traumas graves ou em locais de difícil acesso.

“Esse tipo de veículo é fundamental para o atendimento pré-hospitalar, principalmente em casos de acidentes, traumas graves ou situações em locais de difícil acesso. É um reforço importante para salvar vidas”, destacou.

O novo veículo foi adquirido por meio de um recurso de R$ 350 mil do parlamentar. Segundo Lucas, a cidade passa a contar agora com uma ambulância adequada para intervenções de maior complexidade, garantindo mais segurança aos profissionais de saúde e aos pacientes atendidos.

“Investir na saúde é garantir estrutura, agilidade no atendimento e mais dignidade para a população. Quando fortalecemos a rede pública com equipamentos adequados, estamos salvando vidas e dando melhores condições de trabalho aos profissionais que estão na linha de frente todos os dias”, finalizou o deputado.