PC age rápido e prende agressor no dia em que vítima denunciou violência doméstica em Vilhena

Uma ação rápida de policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Vilhena resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de agredir fisicamente sua companheira.

A prisão ocorreu nesta quarta-feira, 15 de abril, logo após a vítima procurar a unidade policial para pedir ajuda.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a mulher relatou que o suspeito iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, o homem passou a proferir ofensas verbais e partiu para a violência física.

VIOLÊNCIA NA FRENTE DE CRIANÇAS

Segundo o relato da vítima, ela foi atingida com um soco no rosto e empurrada diversas vezes contra a parede. O agressor também teria apertado a região do pescoço da companheira. Um agravante mencionado no registro policial é que a mulher estava na residência com crianças no momento em que as agressões ocorreram.

PRISÃO

Assim que a denúncia foi formalizada, a equipe de investigação da DEAM iniciou diligências imediatas, localizando o suspeito e efetuando a prisão em flagrante. O homem foi conduzido para os procedimentos legais e o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

As autoridades reforçam que denúncias de violência doméstica podem ser feitas diretamente na delegacia especializada ou pelos canais oficiais (como o disque 180), garantindo proteção e acompanhamento às vítimas.