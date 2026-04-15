Wiveslando Neiva celebra sucesso da Agrocom e fortalecimento do setor produtivo no Cone Sul

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) destacou a importância e o sucesso da 3ª edição da Agrocom, realizada no período de 9 a 12 de abril em Cerejeiras.

Segundo ele, o evento se consolida como uma das principais vitrines do agronegócio na região, reunindo produtores, empresários e a comunidade em torno de oportunidades, conhecimento e desenvolvimento.

A feira contou com a participação de mais de 200 expositores, além de um grande público que prestigiou a programação ao longo dos dias de evento. Para Wiveslando, o número expressivo reforça a força do agro local. “A Agrocom mostra o quanto o nosso setor produtivo é forte e organizado. São mais de 200 expositores apresentando inovação, tecnologia e gerando negócios, além de um público que compareceu em peso, valorizando esse grande evento”, afirmou.

Wiveslando Neiva também ressaltou a atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) como um dos principais apoiadores do setor agropecuário e parceiro da Agrocom. “O deputado Ezequiel tem sido um grande defensor do agro, trabalhando de forma incansável para garantir investimentos, estrutura e apoio aos produtores. A presença e o incentivo dele são fundamentais para o crescimento da Agrocom e de toda a nossa região”, destacou.

Durante a feira, o suplente também promoveu o WivesCast, podcast realizado diretamente de Cerejeiras, com uma série de entrevistas transmitidas ao vivo pelo canal Wiveslando Neiva no YouTube. “Foi uma oportunidade de dar voz aos protagonistas do agro, conversar com lideranças, produtores e expositores, levando conteúdo de qualidade para quem acompanha nosso trabalho”, pontuou.

Wiveslando fez uma avaliação positiva da feira, destacando o impacto para o município e para Rondônia. “A Agrocom superou as expectativas. Foi um evento bem organizado, com grande participação popular e resultados concretos para a economia local. Cerejeiras está de parabéns por sediar uma feira desse porte, que fortalece ainda mais o nosso agro”, concluiu.