Cirone Deiró acompanha obras da nova rodoviária de Cacoal

O deputado estadual Cirone Deiró acompanhou novamente, nesta quinta-feira (16), as obras da nova rodoviária de Cacoal. Também estiveram no local, o governador em exercício, desembargador Alexandre Miguel, o chefe da Casa Civil, Elias Resende e o ex-prefeito Adailton Fúria.

Os recursos necessários para a construção, aproximadamente R$7 milhões, foram assegurados pelo deputado, junto ao Governo do Estado. “É preciso reconhecer o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, que entendeu a necessidade do município e liberou os recursos necessários para que esse projeto saísse do papel”, disse.

A obra está sendo executada pela empresa JRP Engenharia, por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O deputado explicou que viabilizou os primeiros recursos para a execução da obra ainda em 2020. Posteriormente, o projeto foi reestruturado, necessitando de um volume maior de investimentos. Em 2024, ele assegurou mais R$ 4 milhões e 270 mil, junto ao Governo do Estado. “Conseguimos os recursos, tiramos a obra do papel e acreditamos que muito em breve a população local e os demais usuários vão poder contar com uma rodoviária moderna e bem estruturada, do nível que Cacoal merece”, disse.

Cirone voltou a agradecer o governador Marcos Rocha, afirmando que graças a parceria firmada entre eles, o município de Cacoal vem sendo contemplado com várias obras. Ele citou como exemplo, a construção da nova rodoviária, de uma associação de judô, da sede do Lions, a pavimentação de 140 ruas, a drenagem da Avenida Uirapuru, a reforma e ampliação de escolas, além de investimentos na agricultura, na saúde e em outros setores. “É importante unirmos forças, para que as pessoas recebam os serviços de que necessitam”, disse.