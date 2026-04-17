Deputada Dra. Taíssa garante Ambulância semi-UTI para Guajará-Mirim com recurso já disponível em conta

A saúde pública de Guajará-Mirim acaba de receber um importante reforço. Já está disponível na conta da Prefeitura o valor de R$ 472.806,00, destinado pela deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (PL) para a aquisição de uma ambulância tipo C (semi-UTI), que irá ampliar a capacidade de atendimento de urgência e emergência no município.

De acordo com o documento oficial do Governo de Rondônia, o recurso foi transferido por meio de repasse do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Guajará-Mirim, com pagamento confirmado em março de 2026 . A iniciativa atende à necessidade de fortalecimento da rede pública, especialmente no suporte a pacientes em estado mais grave que necessitam de transporte adequado e seguro.

A ambulância tipo C é equipada para atendimentos de maior complexidade, funcionando como uma unidade móvel semi-intensiva, o que representa um avanço significativo para o sistema de saúde local. O veículo será fundamental para o Hospital Municipal Perpétuo Socorro, porta de entrada dos atendimentos de emergência no município.

A deputada Dra. Taíssa Sousa destacou a importância do investimento para salvar vidas e melhorar o atendimento à população. “Nosso compromisso é garantir que a saúde chegue com qualidade para quem mais precisa. Esse recurso vai permitir um atendimento mais ágil e eficiente, especialmente nos casos mais graves”, afirmou.

A destinação do recurso reforça o trabalho parlamentar voltado às demandas prioritárias da população, garantindo melhores condições de atendimento e mais dignidade para os pacientes de Guajará-Mirim.