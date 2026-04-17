Rosangela Donadon atua por recuperação de trecho crítico da RO-445 em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando a realização de serviços de patrolamento e encascalhamento na RO-445, no município de Vilhena. A solicitação foi encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), por meio da 9ª Residência, abrangendo uma extensão de 35,35 quilômetros.

A medida atende às demandas de moradores, produtores rurais e usuários da rodovia, que enfrentam dificuldades devido ao estado de conservação da via. O trecho apresenta irregularidades, valetas, buracos e acúmulo de lama, o que compromete a trafegabilidade e eleva os riscos de acidentes, especialmente durante o período chuvoso.

A RO-445 desempenha papel estratégico para a região, sendo amplamente utilizada para o transporte escolar, o deslocamento diário da população e o escoamento da produção agrícola, atividade essencial para a economia local. A falta de manutenção adequada tem gerado transtornos e prejuízos constantes.

Rosangela Donadon destacou que seu mandato segue comprometido com a melhoria da infraestrutura viária e com a busca por investimentos que atendam às necessidades reais da população. A deputada reforçou que continuará acompanhando de perto a situação das rodovias estaduais.

A parlamentar agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela atenção às demandas apresentadas e pela parceria no desenvolvimento de ações que promovem mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os rondonienses.