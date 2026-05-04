Bagattoli garante mais de R$ 15 milhões para a construção e reforma de postos de saúde em municípios de RO

Buscando fortalecer a saúde nos municípios de Rondônia, o senador Jaime Bagattoli (PL) já garantiu mais de R$ 15 milhões para a construção e reforma de postos de saúde e hospitais municipais no estado.

A estratégia do senador é contribuir em duas frentes, garantindo a continuidade dos serviços em regiões já assistidas e ampliar a rede de atendimento em novas áreas

“O que fizemos foi estudar com cada município a realidade dos postos de saúde. Em alguns vimos a necessidade de reforma e ampliação, em outros casos encontramos a oportunidade de construir um novo prédio para melhor atender as famílias. O consenso é investir na atenção básica para prevenir que problemas mais graves sobrecarreguem as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Hospitais regionais”, explica o senador.

REFORMA E CONSTRUÇÃO

Para a reforma de unidades, Bagattoli já garantiu mais de R$ 7 milhões aos Hospitais Municipais de Monte Negro, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé.

Os recursos também vão permitir a reforma de postos de saúde de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Ouro Preto d’Oeste, Jaru, Nova Brasilândia d’Oeste, Parecis e Presidente Médici.

Já para a construção de novas unidades, o valor ultrapassa R$ 8 milhões destinados a futuras Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Ariquemes, Costa Marques e São Francisco do Guaporé.