Marcos Rogério cobra revisão da tarifa de pedágio da BR-364 em audiência com ANTT

O senador Marcos Rogério (PL-RO), presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, cobrou da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a revisão da tarifa de pedágio da BR-364.

A discussão ocorreu nesta segunda-feira (04/05), durante audiência pública realizada na sede da OAB-RO, em Porto Velho, com representantes da agência, bancada federal, autoridades, lideranças e entidades ligadas ao setor produtivo.

Marcos Rogério afirmou que o valor cobrado nas praças de pedágio tem provocado forte reação entre os usuários e já atinge a economia de Rondônia. Segundo ele, a tarifa pesa no transporte de cargas, no preço dos alimentos, no comércio e em toda a cadeia de consumo.

“O pedágio não fica restrito à cancela. Ele entra no frete, chega aos produtos e termina no bolso da população. Por isso, essa tarifa precisa ser discutida com responsabilidade técnica e sensibilidade com a realidade de Rondônia”, afirmou o senador.

Um dos pontos defendidos por Marcos Rogério é a análise do fluxo de veículos registrado na rodovia. Segundo ele, caso o volume de tráfego esteja acima do previsto no contrato de concessão, esse resultado precisa ser considerado pela ANTT para permitir redução tarifária ou ampliação dos investimentos na BR-364.

Durante a audiência, o diretor da ANTT, Guilherme Theo, defendeu o diálogo com a sociedade e a prestação de contas sobre a concessão. Ele também confirmou a antecipação da pavimentação da Expresso Porto, acesso ao porto de Porto Velho. A obra, estimada em R$ 260 milhões, foi antecipada em quatro anos após articulação de Marcos Rogério junto à agência.

A ANTT também confirmou a liberação da Ponte do Candeias, investimento de R$ 25 milhões viabilizado pela agência, com intermediação do senador e da bancada federal, embora a obra não estivesse prevista como obrigação contratual da concessionária.

Marcos Rogério afirmou que a Comissão de Infraestrutura continuará acompanhando o tema e cobrando da ANTT medidas para reduzir o peso da tarifa sobre Rondônia.

“Essa discussão não termina na audiência. Vamos seguir cobrando os dados, os estudos e as providências necessárias para que o contrato seja equilibrado e a população rondoniense seja respeitada”, concluiu.