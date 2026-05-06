Foragido acusado de aplicar golpe de R$ 570 mil a idoso em Colorado do Oeste é preso nos EUA

A Polícia Federal, mediante Núcleo de Cooperação Internacional, realizou, no dia 29/4, ação de captura de brasileiro foragido da Justiça de Rondônia, por meio de cooperação internacional com o Immigration and Customs Enforcement (ICE) dos Estados Unidos da América.

O suspeito é acusado dos crimes de falsidade ideológica, de furto qualificado mediante fraude, de estelionato e de lavagem de dinheiro, supostamente praticados em detrimento de pessoa idosa, com a existência de mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Colorado do Oeste. As condutas ilícitas praticadas pelo investigado teriam causado prejuízo superior a R$ 570 mil à vítima.

A ação teve início com inclusão do nome do investigado na lista de Difusão Vermelha da Interpol, resultando na prisão dele nos Estados Unidos, em 1º/10/2025.

Em 29/4/2026, o foragido foi deportado e desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, onde a Polícia Federal deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Rondônia. A prisão foi comunicada ao juízo competente para as providências de transferência do custodiado de Minas Gerais para Rondônia.