Marcélio Brasileiro é eleito presidente da AROM para o triênio 2026/2029

Prefeito de Nova Mamoré venceu a eleição da Associação Rondoniense de Municípios por 26 votos a 21, em disputa com Sidney Borges de Oliveira, o Ney da Paiol, prefeito de São Felipe D’Oeste

O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro, foi eleito presidente da Associação Rondoniense de Municípios – AROM para o triênio 2026/2029.

A eleição foi realizada nesta quarta-feira, 6 de maio, e contou com a participação de 47 municípios votantes.

Marcélio Brasileiro recebeu 26 votos, vencendo a disputa contra Sidney Borges de Oliveira, o Ney da Paiol, prefeito de São Felipe D’Oeste, que obteve 21 votos. O resultado confirmou a escolha da maioria dos municípios associados e marcou uma nova etapa na condução institucional da entidade municipalista.

A eleição foi acompanhada com atenção por gestores municipais de Rondônia, por se tratar da entidade que representa os interesses dos municípios junto aos Poderes, órgãos de controle, instituições estaduais e nacionais.

A AROM tem papel estratégico na defesa de pautas municipalistas, no fortalecimento da gestão pública local e na articulação de demandas comuns das prefeituras rondonienses.

Com a vitória, Marcélio Brasileiro passa a liderar a entidade em um momento considerado importante para os municípios, especialmente diante dos desafios relacionados ao financiamento das políticas públicas, infraestrutura, saúde, educação, regularidade fiscal, convênios e fortalecimento da autonomia municipal.

Prefeito de Nova Mamoré, Marcélio tem atuado em pautas ligadas ao municipalismo e à defesa de maior participação dos municípios nas decisões que impactam diretamente a população.

À frente da AROM, a expectativa é de continuidade ao trabalho institucional da entidade, com ampliação do diálogo entre prefeitos, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, bancada federal, Tribunal de Contas e demais órgãos parceiros.

O resultado de 26 a 21 também demonstrou uma disputa equilibrada e mobilizou lideranças municipais de diferentes regiões de Rondônia. Ao todo, os 47 votos registrados expressaram a participação dos municípios no processo eleitoral da associação.

A nova gestão terá como missão representar os 52 municípios rondonienses e conduzir as principais pautas da entidade no próximo triênio, com foco na união dos gestores, no fortalecimento das políticas públicas municipais e na busca por soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelas administrações locais.