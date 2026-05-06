Recuperação da RO-010 é solicitada por Rosangela Donadon para o trecho de Urupá

A deputada estadual Rosangela Donadon – PRD encaminhou ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER) um pedido de providências urgentes para a rodovia RO-010.

A solicitação foca na execução de melhorias no trecho que interliga os municípios de Urupá e Mirante da Serra.

A parlamentar justifica que a falta de manutenção na via compromete diretamente a segurança de quem trafega pelo local diariamente.

De acordo com a deputada estadual Rosangela Donadon, as péssimas condições da pista têm sido fator determinante para a ocorrência de acidentes e danos materiais aos veículos.

A execução dos serviços de recuperação é considerada essencial para reduzir riscos de novos sinistros e assegurar maior fluidez ao tráfego regional. A melhoria beneficiará o transporte de cargas, veículos de passeio e a logística de escoamento da produção agropecuária.

Além da segurança, a parlamentar destaca que a RO-010 é uma artéria vital para o deslocamento de moradores e produtores rurais da região central. Garantir uma infraestrutura adequada é fundamental para que a economia local continue crescendo sem os prejuízos causados pelos buracos.

A deputada estadual Rosangela Donadon agradece ao governador Coronel Marcos Rocha pelo empenho em atender as demandas de infraestrutura que impactam diretamente a qualidade de vida no interior.