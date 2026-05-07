Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) ganha espaço político e surge como nome em ascensão em Rondônia

Pecuarista de Ji-Paraná (RO) ganha visibilidade no cenário político, fortalece relações com o grupo bolsonarista e aparece como nome em crescimento na disputa pelo Senado em Rondônia.

Em meio à movimentação política que já começa a desenhar o cenário eleitoral de 2026, o nome de Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), tem ganhado projeção em Rondônia.

Pecuarista com base em Ji-Paraná (RO), ele se consolida como uma das figuras em ascensão na disputa pelo Senado, impulsionado por articulações políticas e presença cada vez mais ativa em agendas estratégicas.

Aos 38 anos, Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), tem buscado ampliar sua visibilidade por meio de conexões com figuras influentes da política nacional. Sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros de sua família, como Michelle Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, o colocou em um círculo político de grande influência, fator que tem contribuído para sua projeção.

Nos bastidores, o pré-candidato tem sido apontado como um interlocutor ativo dentro do grupo ligado ao agronegócio. Sua presença em reuniões estratégicas e encontros fora da agenda oficial, incluindo discussões com pecuaristas e lideranças do setor, reforça sua atuação junto à base ruralista, considerada uma das mais relevantes em Rondônia.

Além da articulação política, Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), também tem sido associado a iniciativas de apoio financeiro em campanhas eleitorais, especialmente no contexto da reeleição de Jair Bolsonaro. Esse papel fortaleceu sua imagem como um nome com influência no setor produtivo, embora também gere questionamentos sobre a concentração de apoio dentro de determinados grupos.

No cenário eleitoral, pesquisas recentes indicam que Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), já aparece com cerca de 14% das intenções de voto, número considerado expressivo para um nome ainda em consolidação. Ele disputa espaço com lideranças mais tradicionais da política estadual, mas demonstra crescimento, especialmente entre eleitores mais jovens e com maior nível de escolaridade.

Apesar da ascensão, sua trajetória também é marcada por episódios que geraram repercussão. Em 2012, Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), foi denunciado por um caso envolvendo disparos em direção a um sem-terra em Alvorada do Oeste, sendo posteriormente absolvido por falta de provas. Já em 2018, um episódio de violência envolvendo sua família, durante um assalto com sequestro, também ganhou destaque e impactou sua imagem pública.

Nas redes sociais, o pré-candidato tem intensificado sua presença, utilizando transmissões ao vivo e interações com figuras conhecidas para ampliar seu alcance. Chamadas com Michelle Bolsonaro, por exemplo, têm sido usadas como estratégia para fortalecer sua imagem junto ao eleitorado alinhado ao campo conservador.

Entre apoiadores, Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), é visto como um nome que representa renovação e força política, especialmente pela ligação com o agronegócio e o grupo bolsonarista. Já críticos apontam desafios relacionados à sua pouca experiência em cargos públicos e às controvérsias ao longo de sua trajetória. Em meio a esse cenário, o pecuarista busca consolidar seu espaço e se firmar como um dos protagonistas na corrida pelo Senado em Rondônia.