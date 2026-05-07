Prefeitura abre processo seletivo com 55 vagas para educação com salários de até R$ 3,8 mil em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abrirá no próximo dia 15 as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para atuação na rede municipal de ensino.

Ao todo, serão ofertadas 55 vagas distribuídas entre os cargos de cuidador de alunos (10), assistente de sala (20), inspetor de alunos (10), secretário escolar (3), orientador educacional (3), supervisor escolar (6), motorista de viaturas pesadas (2) e motorista de viaturas leves (1).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 15 de maio a 1º de junho de 2026, por meio do endereço eletrônicohttps://semed.vilhena.ro.gov.br/seletivo2026 , com inscrições gratuitas.

Os requisitos de escolaridade variam conforme o cargo pretendido. Para as funções de motorista, é exigido nível fundamental. Já os cargos de cuidador de alunos, assistente de sala, inspetor de alunos e secretário escolar exigem ensino médio completo. Para orientador educacional e supervisor escolar, é necessário possuir ensino superior com especialização na área.

A remuneração varia entre R$ 1.645,00 e R$ 3.847,00, além dos benefícios previstos em lei. A carga horária será de 40 horas semanais, com contrato temporário de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital completo será publicado no dia 13 de maio de 2026. A Semed destaca que cada candidato poderá se inscrever para apenas uma das funções disponíveis.