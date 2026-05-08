Casal é preso em Vilhena com drogas e motocicleta furtada em Chupinguaia

Um casal foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, 7 de maio, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, portando entorpecentes e conduzindo uma motocicleta com registro de furto.

A abordagem ocorreu durante um patrulhamento tático na Avenida Brasil, região monitorada devido à frequente movimentação relacionada ao tráfico de drogas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha avistou uma mulher conduzindo uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor branca, levando um homem na garupa.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo excessivo e baixaram o olhar, comportamento que motivou a ordem de parada.

DROGAS E MOTOCICLETA FURTADA

Durante a busca pessoal, os militares localizaram com o passageiro uma porção de substância análoga à maconha. Com a condutora, foi encontrado dentro de sua bolsa um invólucro contendo um pó branco, similar à cocaína. Ambos alegaram ser usuários e que as drogas seriam para consumo pessoal.

Ao serem questionados sobre a procedência do veículo, o casal confessou que a motocicleta era de “origem duvidosa”. Eles afirmaram ter adquirido o veículo de um desconhecido nas proximidades de uma agência bancária na Avenida Melvin Jones, pagando a quantia de apenas R$ 2 mil, valor muito abaixo do mercado.

Em consulta ao sistema, os policiais confirmaram que a motocicleta, com placa de Chupinguaia/RO, havia sido furtada no último dia 5 de maio de 2026.

HISTÓRICO CRIMINAL

Ainda durante a ocorrência, foi constatado que o passageiro, possui um extenso histórico policial, com registros que vão desde atos infracionais até condenações criminais anteriores. No momento da abordagem, ele não portava documentos de identificação pessoal.

Diante do flagrante de receptação de veículo furtado e posse de entorpecentes, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais.

A motocicleta foi recuperada e permanece à disposição da Justiça para ser devolvida ao proprietário legítimo.