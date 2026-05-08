CHUPINGUAIA: morador denuncia abandono e más condições da estrada MC-01 no Assentamento Santa Elina

Moradores do Assentamento Santa Elina, na zona rural de Chupinguaia, estão denunciando as péssimas condições da estrada MC-01, nas proximidades do Mercado Trovão e do posto de saúde da comunidade.

A denúncia foi feita por Jerônimo da Rocha, morador do Assentamento Maranata desde 2011, que relata dificuldades constantes enfrentadas por quem precisa utilizar a via diariamente.

Vídeos divulgados em grupos de mensagens mostram grandes buracos, valetas e erosões que vêm dificultando o tráfego de veículos e comprometendo o deslocamento de moradores da região. Em alguns trechos, principalmente próximos às cabeceiras de ponte, os danos são tão grandes que motoristas precisam reduzir drasticamente a velocidade para conseguir passar.

Jerônimo Rocha afirmou que a precariedade da via afeta diretamente o transporte escolar, o acesso ao posto de saúde e o escoamento da produção rural das famílias que vivem na região.

Ele afirmou que a população cobra providências urgentes do município e afirma que o problema vem se agravando sem manutenção adequada das estradas.

Nas redes sociais e grupos comunitários, moradores classificam a situação como descaso com a zona rural e pedem ações imediatas para recuperação da MC-01 antes que o cenário piore ainda mais com as chuvas.