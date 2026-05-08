Homem invade residência e agride ex-mulher com golpes de capacete e tentativa de estrangulamento em Vilhena

Uma mulher viveu momentos de pânico no Residencial Solar, em Vilhena, ao ser agredida pelo ex-companheiro.

O crime ocorreu após o homem invadir a residência da vítima por não aceitar o término do relacionamento, que durou cerca de dez meses.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela própria vítima, que temia por sua integridade física. Segundo os relatos, o suspeito, chegou ao local em uma motocicleta de cor vinho, registrada em Espigão D’Oeste, e invadiu o imóvel.

VIOLÊNCIA FÍSICA E VERBAL

Testemunhas presenciaram o agressor proferir diversas ofensas de baixo calão contra a ex-companheira. Não satisfeito com a violência verbal, o homem iniciou uma série de ataques físicos, utilizando socos, chutes e golpes com um capacete.

A vítima relatou ainda que foi alvo de um estrangulamento, configurando uma tentativa de asfixia mecânica.

As agressões só cessaram quando o suspeito percebeu que a polícia havia sido acionada. Temendo a prisão em flagrante, ele fugiu do local tomando rumo ignorado antes da chegada dos militares.

ESTADO DA VÍTIMA E PROVIDÊNCIAS

A mulher apresentava ferimentos visíveis, incluindo diversas escoriações na região lombar, hematomas nos braços, cortes nos lábios, marcas de constrição no pescoço e um hematoma na cabeça.

Devido ao forte abalo emocional, ela não conseguiu fornecer detalhes imediatos que auxiliassem na localização exata do paradeiro do agressor, informando apenas que ele seria usuário de entorpecentes.

A Polícia Militar realizou diligências em terrenos baldios e áreas adjacentes, mas o suspeito não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), e a vítima solicitou uma Medida Protetiva de Urgência para garantir sua segurança. O caso agora segue para investigação da Polícia Civil.