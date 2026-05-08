Motociclista é preso após ser flagrado fazendo “zigue-zague” embriagado em Vilhena

Um motociclista foi preso na noite desta quinta-feira, 7 de maio, após ser flagrado conduzindo um veículo sob influência de álcool no bairro BNH, em Vilhena.

A abordagem ocorreu na Rua W, durante patrulhamento tático de rotina da Polícia Militar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha avistou o condutor de uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, de cor laranja, trafegando em velocidade incompatível com a via e realizando manobras perigosas em “zigue-zague”.

A conduta negligente, que ignorava as normas básicas de segurança no trânsito, motivou a intervenção imediata dos policiais.

SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ

Ao receber ordem de parada, o homem demonstrou dificuldade em manter-se em pé, chegando a escorar-se na própria motocicleta para não cair. Durante a entrevista, ele admitiu ter ingerido mais de uma garrafa de cerveja.

Os militares registraram que o condutor apresentava sinais clássicos de embriaguez, incluindo olhos avermelhados, odor etílico, vestes desordenadas, fala arrastada e desorientação. Diante do estado visível, ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro).

RESULTADO DO TESTE E PRISÃO

O exame confirmou a suspeita da equipe, apontando um índice de 1,13 mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O valor é significativamente superior ao limite de 0,34 mg/l, a partir do qual a conduta deixa de ser apenas uma infração administrativa e passa a ser considerada crime de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Devido à falta de meios para remoção imediata ao pátio da Ciretran, as medidas administrativas foram confeccionadas no local.

O condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a formalização do flagrante e as devidas providências judiciais.