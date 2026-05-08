PRF apreende mais de 270 kg de cocaína e skunk após perseguição na BR-364 em Vilhena

Uma grande apreensão de entorpecentes e armamento foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quinta-feira, 7 de maio, no km 1 da BR-364, em Vilhena.
A ação resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma carga avaliada em milhões de reais.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial realizava uma fiscalização de rotina por volta das 19h50, quando deu ordem de parada a um veículo utilitário de cor preta.
O condutor desobedeceu a ordem e iniciou uma fuga em alta velocidade no sentido ao estado de Mato Grosso, acessando vias alternativas para tentar desviar do posto de fiscalização.
ACOMPANHAMENTO TÁTICO E CAPTURA
Após cerca de 10 minutos de perseguição, os agentes conseguiram abordar o veículo. Durante a tentativa de parada, os policiais observaram que um dos ocupantes arremessou um objeto em uma plantação de milho às margens da via.
Após buscas, foi localizada uma pistola calibre 9 mm, carregada com 17 munições. Em consulta aos sistemas, constatou-se que a arma pertence a um policial militar de Santa Catarina.
No interior do utilitário, os policiais encontraram aproximadamente 275,3 kg de substâncias entorpecentes, entre skunk, cloridrato de cocaína e pasta base, além de 25 munições calibre .380 intactas.
PERFIL DOS ENVOLVIDOS
Os suspeitos, oriundos de Itajaí (SC), revelaram que buscaram a droga no estado do Acre e pretendiam entregá-la em Balneário Camboriú (SC). Um dos envolvidos confessou que aceitou o serviço para quitar dívidas com uma facção criminosa em sua região de origem.
O passageiro do veículo afirmou possuir uma extensa ficha criminal, respondendo por cinco homicídios. Ele revelou ainda ter rompido sua tornozeleira eletrônica antes de iniciar a viagem interestadual.
PROVIDÊNCIAS
Diante do flagrante, os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Vilhena para a formalização da ocorrência.
O veículo utilizado no crime foi recolhido ao pátio da PRF e permanece à disposição da Justiça.
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