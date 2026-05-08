Servidores de Educação e Saúde anunciam paralisação na segunda-feira em protesto a projeto polêmico em Chupinguaia

Na noite da última terça-feira, 5, a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul) realizou uma assembleia com profissionais do Magistério e Agentes Comunitários de Saúde do município de Chupinguaia.

Durante a reunião, a maioria dos presentes decidiu, através de votação, paralisar as atividades das categorias na próxima segunda-feira, 11 de maio.

O movimento, denominado Dia “D”, será realizado em protesto contra um Projeto de Lei (PL) aprovado pela Câmara de Vereadores no último dia 20 de abril.

Segundo o Sindsul, o projeto traz prejuízos aos servidores municipais, gerando insatisfação entre as categorias devido à retirada de direitos previstos no texto aprovado.

A entidade destacou os principais pontos considerados prejudiciais no PL, entre eles: congelamento salarial das categorias; revogação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); perda de 9% para educadores que ingressaram na carreira com nível superior; achatamento das carreiras; além da redistribuição da carga horária pedagógica, que, segundo o sindicato, não atende à Lei Federal nº 11.738/08.

O Sindsul informou ainda que a mobilização em Chupinguaia ocorreu após solicitação dos próprios profissionais, feita por meio de ofício encaminhado à entidade sindical.

“Não ficamos felizes em ir a um município tão próspero para decidir por um movimento de paralisação, mas, diante das circunstâncias, isso se tornou necessário, já que os servidores não foram ouvidos. A categoria foi surpreendida com a aprovação do projeto e não teve oportunidade de discutir ou participar do processo. Agora, resta protestar”, declarou o presidente do sindicato.

A concentração para o protesto está marcada para as 8h30, em frente à sede da Câmara de Vereadores de Chupinguaia.