INFRAESTRUTURA: Rosangela Donadon cobra melhorias na RO-473 entre Ouro Preto e Alvorada

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) formalizou junto ao Poder Executivo e ao DER a necessidade de obras de manutenção na RO-473.

A indicação contempla especificamente o trecho situado entre os municípios de Ouro Preto do Oeste e Alvorada do Oeste (leia na íntegra final da matéria).

A iniciativa da parlamentar responde a diversas reclamações de usuários sobre o desgaste asfáltico, que tem gerado insegurança para motoristas e passageiros. A deputada estadual Rosangela Donadon afirma que a recuperação da via é uma medida imediata de proteção à vida e preservação patrimonial.

A rodovia RO-473 possui um papel crucial na mobilidade regional e no transporte da produção agropecuária rondoniense. Para a parlamentar, manter as estradas em boas condições é sinônimo de desenvolvimento econômico e redução de custos logísticos para os produtores da localidade.

O documento protocolado na Assembleia Legislativa ressalta que a trafegabilidade segura contribui para a integração socioeconômica entre os municípios. Rosangela Donadon segue monitorando a situação das estradas estaduais para garantir que o cronograma de manutenção atenda às necessidades da população.

A deputada estadual Rosangela Donadon agradece ao governador Coronel Marcos Rocha pela sensibilidade em priorizar os investimentos que fortalecem a logística e a segurança nas estradas de Rondônia.