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sexta-feira, 15 de maio de 2026.

COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

MÃE E FILHA

Alergologista e Imunologista pediátrica e de adultos, Pediatra e Neonatologista Sandra Lopes de Cacoal/RO, esteve visitando a filha Beatriz Lopes em Porto Alegre/RS, onde cursa o último ano do curso de Psicologia.

IMERSÃO ALIMENTAR EM CAMPINAS/SP

Desde 2017, a Alergologista e Imunologista pediátrica e de adultos, Pediatra e Neonatologista Sandra Lopes de Cacoal/RO, participa em Campinas/SP, do evento anual para médicos sobre Alergia Alimentar. imersão está acontecendo no período de 13 a 16 deste mês, com a dra. Ariana Yang referência na área e pesquisadora da UNICAMP. Segundo a dra. Sandra Lopes Medicina atualmente trabalha para reduzir restrições e realizar diagnósticos precisos, e somente restringir em casos com riscos bem documentados. E afirma que é fundamental conduzir cada caso de Alergia Alimentar com o preparo que ela exige.

HAPPY HOUR DIA DAS MÃES GWM

Em Cacoal/RO, registrei na Mega GWM em descontraído Happ Hour Dia das Mães no último dia oito, Andreia Meireles, Claúdia Ataides, Cariny Cielo, Mayara Tassi filhas, Danubia Brandão, Marília Andrade Nicolly Kreitlow

GWM HAVAL H6 PHEV19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM Mega Motors da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a médica Maria Paula com o esposo Gabriel Cardoso Campos e o filhinho Joaquim, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV19.  Embaixador de vendas André Doto Pacheco foi o responsável pela venda

HAPPY HOUR DAS MÃES NA PSV

Em Cacoal/RO, na última sexta-feira, dia oito, registrei o animado casal Francisco Rosana Pena no descontraído Happy Hour das Mães na FIAT PSVuma tarde com show da cantora Samara e delicioso coquetel

ESTER CRISTINA NO PIANO

Na última sexta-feira, dia oito, na FIAT PSV em Cacoal/RO, a pequena e talentosa Ester Cristina se apresentou ao piano durante o animado Happy Hour das Mães, e recebeu aplausos do público presente, e dos orgulhosos papais Fernanda Cristina Ferreira Alisson Bertan

HAPPY HOUR NA PSV

Em Cacoal/RO, na última sexta-feira, dia oito, no descontraído Happy Hour das Mães na FIAT PSV registrei a diretora Marcia Groner, na tarde animada por show da cantora Samara e delicioso coquetel

MAMÃES CASA & DECORAÇÃO

Registrei parte da atenciosa equipe de MAMÃES da CASA E DECORAÇÃO, que está em atividade há 27 ANOS em Cacoal. Neste Mês das Mães a loja de móveis e decoração mais completa do estado de Rondônia está com 25% de desconto nas compras à VISTA ou 20% de desconto em até 5X por tempo limitado

CIDINHA RECEBE VOTO DE LOUVOR

Na última sexta-feira, dia oito, o auditório do Centro Universitário Maurício de Nassau – Uninassau em Cacoal/RO, foi palco da entrega pela Assembleia Legislativa de Rondônia de Voto de Louvor para Aparecida Miranda “Cidinha” coordenadora da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO.

SICOOB FRONTEIRAS

Em Cacoal/RO, registrei o gerente PJ Dhiego Novais da renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS, que tem atuação consolidada em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e que segue expandindo sua presença física e digital, priorizando a justiça financeira e a prosperidade socioeconômica de seus cooperados

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