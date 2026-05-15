COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

MÃE E FILHA

A Alergologista e Imunologista pediátrica e de adultos, Pediatra e Neonatologista Sandra Lopes de Cacoal/RO, esteve visitando a filha Beatriz Lopes em Porto Alegre/RS, onde cursa o último ano do curso de Psicologia.

IMERSÃO ALIMENTAR EM CAMPINAS/SP

Desde 2017, a Alergologista e Imunologista pediátrica e de adultos, Pediatra e Neonatologista Sandra Lopes de Cacoal/RO, participa em Campinas/SP, do evento anual para médicos sobre Alergia Alimentar. A imersão está acontecendo no período de 13 a 16 deste mês, com a dra. Ariana Yang referência na área e pesquisadora da UNICAMP. Segundo a dra. Sandra Lopes a Medicina atualmente trabalha para reduzir restrições e realizar diagnósticos precisos, e somente restringir em casos com riscos bem documentados. E afirma que é fundamental conduzir cada caso de Alergia Alimentar com o preparo que ela exige.

HAPPY HOUR DIA DAS MÃES GWM

Em Cacoal/RO, registrei na Mega GWM em descontraído Happ Hour Dia das Mães no último dia oito, Andreia Meireles, Claúdia Ataides, Cariny Cielo, Mayara Tassi e filhas, Danubia Brandão, Marília Andrade e Nicolly Kreitlow

GWM HAVAL H6 PHEV19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM Mega Motors da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a médica Maria Paula com o esposo Gabriel Cardoso Campos e o filhinho Joaquim, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV19. O Embaixador de vendas André Doto Pacheco foi o responsável pela venda

HAPPY HOUR DAS MÃES NA PSV

Em Cacoal/RO, na última sexta-feira, dia oito, registrei o animado casal Francisco e Rosana Pena no descontraído Happy Hour das Mães na FIAT PSV, uma tarde com show da cantora Samara e delicioso coquetel

ESTER CRISTINA NO PIANO

Na última sexta-feira, dia oito, na FIAT PSV em Cacoal/RO, a pequena e talentosa Ester Cristina se apresentou ao piano durante o animado Happy Hour das Mães, e recebeu aplausos do público presente, e dos orgulhosos papais Fernanda Cristina Ferreira e Alisson Bertan

HAPPY HOUR NA PSV

Em Cacoal/RO, na última sexta-feira, dia oito, no descontraído Happy Hour das Mães na FIAT PSV registrei a diretora Marcia Groner, na tarde animada por show da cantora Samara e delicioso coquetel

MAMÃES CASA & DECORAÇÃO

Registrei parte da atenciosa equipe de MAMÃES da CASA E DECORAÇÃO, que está em atividade há 27 ANOS em Cacoal. Neste Mês das Mães a loja de móveis e decoração mais completa do estado de Rondônia está com 25% de desconto nas compras à VISTA ou 20% de desconto em até 5X por tempo limitado

CIDINHA RECEBE VOTO DE LOUVOR

Na última sexta-feira, dia oito, o auditório do Centro Universitário Maurício de Nassau – Uninassau em Cacoal/RO, foi palco da entrega pela Assembleia Legislativa de Rondônia de Voto de Louvor para Aparecida Miranda “Cidinha” coordenadora da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO.

SICOOB FRONTEIRAS

Em Cacoal/RO, registrei o gerente PJ Dhiego Novais da renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS, que tem atuação consolidada em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e que segue expandindo sua presença física e digital, priorizando a justiça financeira e a prosperidade socioeconômica de seus cooperados