Ezequiel Neiva vistoria avanço das obras de reforma na Escola Cláudio Manoel da Costa em Cacoal

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) realizou uma vistoria nas obras de reforma da Escola Municipal Cláudio Manoel da Costa, localizada na RO-383, Linha 208, em Cacoal.

Acompanhado do colaborador Paulo Aquino, o parlamentar percorreu toda a estrutura da unidade escolar, acompanhando de perto o andamento dos serviços executados com investimento de R$ 1 milhão destinado para fortalecer a educação no município.

Durante a visita, o diretor da escola, Edvonaldo Rodrigues, apresentou todas as melhorias que estão sendo realizadas na unidade e destacou a importância do recurso para garantir avanços estruturais e melhores condições para alunos, professores e servidores.

A obra contempla uma ampla revitalização da escola, incluindo adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros, construção de calçadas, novos vestiários para a quadra esportiva, revitalização do pavilhão de banheiros e melhorias voltadas à acessibilidade, como construção de rampas e adaptações que proporcionam mais inclusão e segurança para toda a comunidade escolar.

Segundo o diretor Edvonaldo Rodrigues, a reforma representa uma conquista aguardada há muitos anos.

“Fazia muito tempo que a escola precisava dessa reforma. Esse recurso chegou em um momento importante e está permitindo melhorias fundamentais na estrutura da unidade. É um investimento que traz mais conforto, segurança e qualidade para os nossos estudantes”, afirmou.

O deputado Ezequiel Neiva ressaltou que a vistoria permite acompanhar de perto a aplicação dos recursos e garantir que o investimento esteja trazendo resultados concretos para a população.

“Estamos acompanhando o avanço dessa obra tão importante para a educação de Cacoal. Investir em infraestrutura escolar é investir no futuro das nossas crianças e jovens. Alunos, professores e servidores precisam de um ambiente adequado para desenvolver o processo de aprendizagem com qualidade e dignidade”, destacou o parlamentar.

Ezequiel Neiva também reforçou a parceria com o Governo de Rondônia para a execução das melhorias.

“Com apoio do governador coronel Marcos Rocha, estamos conseguindo implementar ações importantes na área da educação em Cacoal. Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir estruturas cada vez melhores para a comunidade escolar”, afirmou.

O colaborador Paulo Aquino destacou a relevância do investimento para a região e enfatizou que a reforma irá impactar diretamente no dia a dia dos estudantes e profissionais da educação.

O deputado Ezequiel Neiva ressaltou que a vistoria permite acompanhar de perto a aplicação dos recursos (Foto: Alexandre Almeida)

A reforma da Escola Cláudio Manoel da Costa segue em andamento e deve proporcionar uma estrutura mais moderna, segura e adequada para atender toda a comunidade escolar da região da Linha 208.