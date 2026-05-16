Carro da Câmara de Cabixi atropela anta e fica destruído em rodovia de MT; quatro vereadores retornavam de Brasília 

Quatro vereadores do município de Cabixi escaparam sem ferimentos após o carro oficial da Câmara Municipal atropelar uma anta na noite da última quinta-feira, 14 de maio.

O acidente ocorreu em uma rodovia nas proximidades de Campo Verde, no estado de Mato Grosso. O veículo, um Toyota Corolla, ficou com a frente completamente destruída.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os parlamentares retornavam de uma viagem a Brasília/DF, onde participaram de reuniões em busca de recursos federais e emendas para o município.

A bordo do automóvel estavam os vereadores Cidinho (PL), Fabio Luz (MDB), Roquinho Pedreiro (União Brasil) e Gilmar Rose (PSD). Apesar da gravidade do impacto, nenhum dos ocupantes se machucou. Segundo relatos, todos utilizavam cinto de segurança no momento da colisão e os airbags do veículo foram acionados, o que evitou lesões graves. A anta morreu no local.

SEGURO E RETORNO

O presidente da Câmara de Cabixi, Milton Antunes, explicou em áudio enviado a grupos de mensagens que o veículo oficial possui seguro total e que a empresa seguradora já assumiu todos os procedimentos necessários.

“Graças a Deus nenhum vereador se machucou. O carro provavelmente deu perda total, mas o seguro cobre tudo. Já trouxeram os vereadores até Cabixi e vão trazer o carro guinchado até Vilhena”, afirmou o presidente da Casa.

JUSTIFICATIVA DA VIAGEM

O chefe do Legislativo também justificou a decisão de autorizar o deslocamento dos vereadores por meio do veículo oficial até a capital federal, alegando foco na economicidade dos cofres públicos.

“Eu que liberei o carro. Era um jeito mais barato, porque as passagens aéreas estavam muito caras na ocasião. Conseguimos economizar bastante e também estamos trazendo muitos recursos para o município”, declarou.

De acordo com a presidência, além de emendas parlamentares já asseguradas para Cabixi, o município do Cone Sul de Rondônia deverá receber novos equipamentos e maquinários agrícolas viabilizados durante a agenda em Brasília.