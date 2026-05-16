PM de folga evita homicídio e imobiliza criminoso que agrediu entregador com bloco de concreto no centro de Vilhena

Uma tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar e assustou populares na Praça Nossa Senhora Aparecida, bem no centro de Vilhena, neste sábado, 16 de maio.

O crime só não foi consumado graças à rápida intervenção de um cabo da Polícia Militar que estava de folga (“à paisana”) e passava pelo local no momento da agressão.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais L. G. B. F. A., trabalha como entregador de aplicativo de delivery. Ele relatou aos policiais que foi surpreendido por uma forte tempestade com ventos intensos e chuva e, por isso, resolveu buscar abrigo em um ponto de ônibus localizado na praça.

AGRESSÃO BRUTAL

Enquanto aguardava a chuva passar, o entregador foi abordado pelo agressor, identificado pelas iniciais J. P. C. S., que iniciou uma importunação. A vítima pediu para que o homem se retirasse do local para evitar que a Polícia Militar fosse acionada. A advertência acabou despertando a fúria do suspeito.

Em um ato violento, o criminoso se apossou de um pedaço de bloco de concreto, utilizado para separar a calçada da rua, e o arremessou com força diretamente contra o rosto do trabalhador.

O impacto causou um grave ferimento no couro cabeludo e na região lateral da cabeça da vítima. O suspeito não conseguiu continuar o ataque porque populares começaram a gritar e intervieram.

POLICIAL DE FOLGA AGE RÁPIDO

O agressor tentou fugir a pé, mas passou a ser seguido de perto pelo policial militar lotado no agrupamento de Pimenteiras D’Oeste, que estava de folga em Vilhena. O militar conseguiu alcançar, travar luta corporal e imobilizar o criminoso até a chegada da Rádio Patrulha. Devido à resistência do suspeito em se entregar, ele sofreu escoriações nos joelhos, pés e um ferimento na mão direita.

O acusado, que já é amplamente conhecido no meio policial por possuir uma extensa ficha criminal e registrar históricos de prisões em Vilhena, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio quando questionado sobre o motivo do ataque.

SOCORRO MÉDICO E PRISÃO

O entregador foi socorrido inicialmente por populares ao Hospital Regional. No entanto, devido à gravidade do trauma sofrido na cabeça e à necessidade urgente de passar por uma tomografia computadorizada de crânio, ele foi transferido para o hospital particular Cooperar/Unimed.

A equipe da PM realizou buscas minuciosas ao redor da praça para apreender o pedaço de concreto utilizado no crime, mas o objeto não foi localizado.

O agressor recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permaneceu à disposição da Justiça.