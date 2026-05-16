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sábado, 16 de maio de 2026.

PM de folga evita homicídio e imobiliza criminoso que agrediu entregador com bloco de concreto no centro de Vilhena

Vítima tentava se abrigar de forte tempestade em ponto de ônibus quando foi atacada na Praça Nossa Senhora Aparecida
O agressor recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado à UNISP

Uma tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar e assustou populares na Praça Nossa Senhora Aparecida, bem no centro de Vilhena, neste sábado, 16 de maio.

O crime só não foi consumado graças à rápida intervenção de um cabo da Polícia Militar que estava de folga (“à paisana”) e passava pelo local no momento da agressão.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais L. G. B. F. A., trabalha como entregador de aplicativo de delivery. Ele relatou aos policiais que foi surpreendido por uma forte tempestade com ventos intensos e chuva e, por isso, resolveu buscar abrigo em um ponto de ônibus localizado na praça.

AGRESSÃO BRUTAL

Enquanto aguardava a chuva passar, o entregador foi abordado pelo agressor, identificado pelas iniciais J. P. C. S., que iniciou uma importunação. A vítima pediu para que o homem se retirasse do local para evitar que a Polícia Militar fosse acionada. A advertência acabou despertando a fúria do suspeito.

Em um ato violento, o criminoso se apossou de um pedaço de bloco de concreto, utilizado para separar a calçada da rua, e o arremessou com força diretamente contra o rosto do trabalhador.

O impacto causou um grave ferimento no couro cabeludo e na região lateral da cabeça da vítima. O suspeito não conseguiu continuar o ataque porque populares começaram a gritar e intervieram.

POLICIAL DE FOLGA AGE RÁPIDO

O agressor tentou fugir a pé, mas passou a ser seguido de perto pelo policial militar lotado no agrupamento de Pimenteiras D’Oeste, que estava de folga em Vilhena. O militar conseguiu alcançar, travar luta corporal e imobilizar o criminoso até a chegada da Rádio Patrulha. Devido à resistência do suspeito em se entregar, ele sofreu escoriações nos joelhos, pés e um ferimento na mão direita.

O acusado, que já é amplamente conhecido no meio policial por possuir uma extensa ficha criminal e registrar históricos de prisões em Vilhena, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio quando questionado sobre o motivo do ataque.

SOCORRO MÉDICO E PRISÃO

O entregador foi socorrido inicialmente por populares ao Hospital Regional. No entanto, devido à gravidade do trauma sofrido na cabeça e à necessidade urgente de passar por uma tomografia computadorizada de crânio, ele foi transferido para o hospital particular Cooperar/Unimed.

A equipe da PM realizou buscas minuciosas ao redor da praça para apreender o pedaço de concreto utilizado no crime, mas o objeto não foi localizado.

O agressor recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

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