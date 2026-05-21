Homem descumpre medida protetiva, agride filha de 14 anos e acaba preso pela PM em Vilhena

Um homem de iniciais A. F. S. F. foi preso em flagrante pela Polícia Militar no início da tarde desta quinta-feira, 21 de maio, após descumprir uma Medida Protetiva de Urgência, invadir a residência da ex-esposa e agredir a própria filha, uma adolescente de 14 anos. O caso ocorreu no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava rondas de rotina quando foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica.

No local, a moradora relatou que manteve um relacionamento de cerca de 25 anos com o suspeito, mas ele não aceita o fim do casamento e nem as restrições judiciais impostas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena, que o obrigam a manter uma distância mínima de 100 metros da ex-mulher.

DESAFIO À JUSTIÇA E AGRESSÃO CONTRA A MENOR

Por volta das 13h, o homem foi até a residência e, na presença da filha do casal, passou a proferir diversas ofensas e agressões verbais contra a ex-companheira.

Ao ser lembrado sobre a existência da medida protetiva e orientado a deixar o local imediatamente, o suspeito reagiu com deboche e ameaças, afirmando: “Não vou embora, chama a polícia se você quiser!”, “Eu não estou nem aí com medida protetiva” e “Ninguém vai me segurar!”.

A situação escalou quando a adolescente tentou fechar o portão de acesso ao imóvel para garantir a segurança da mãe. O homem reagiu com violência, agarrando a menor pelo antebraço direito com força, o que causou escoriações no braço da jovem.

PRISÃO NA CASA DA MÃE

Ao perceber que as vítimas estavam de fato acionando a Polícia Militar via telefone 190, o agressor soltou a filha e fugiu correndo do local antes da chegada da viatura.

De posse das características e das informações, os policiais militares iniciaram diligências e buscas pelos quarteirões vizinhos. O suspeito acabou sendo localizado escondido na residência de sua mãe, situada no mesmo bairro.

Diante das evidências e das lesões sofridas pela menor, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal, injúria e descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas.

O suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do flagrante e permanece à disposição da Justiça.