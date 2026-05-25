Em parceria com o Fluminense, FFER promove seletiva de futebol de base em seis municípios de Rondônia

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) anunciou a realização de uma grande seletiva voltada para a descoberta e captação de jovens talentos do futebol rondoniense.

A iniciativa, que ocorrerá em parceria com o Fluminense Football Club, passará por seis municípios do estado a partir do início do próximo mês.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as avaliações técnicas são direcionadas a atletas das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 (jovens entre 11 e 15 anos).

Para capitanear os trabalhos, a FFER trouxe ao estado o profissional Ramon Argôllo, renomado observador técnico das categorias de base do clube carioca.

O Fluminense é reconhecido internacionalmente pela excelência no trabalho de formação de atletas em seu centro de treinamento de Xerém, celeiro que frequentemente revela craques para o futebol nacional e europeu.

CRONOGRAMA DA PROGRAMAÇÃO

A turnê de avaliação está dividida em etapas regionais para facilitar o acesso de jovens jogadores de diferentes localidades do estado. Confira as datas estabelecidas pela organização:

6 e 7 de junho: Porto Velho e Candeias do Jamari

9 de junho: Machadinho do Oeste

10 e 11 de junho: Ji-Paraná

12 e 13 de junho: Rolim de Moura

13 e 14 de junho: Vilhena

15 ou 16 de junho: Retorno / Encerramento das atividades

OPORTUNIDADE DE OURO

A vinda de um avaliador oficial do futebol carioca a Rondônia representa uma oportunidade singular para que os atletas locais possam demonstrar seu potencial técnico, tático e físico sem a necessidade de deslocamento imediato para os grandes centros do país.

A iniciativa da FFER visa fomentar o esporte de base no estado, estreitar laços com grandes clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e abrir portas para que novos talentos rondonienses possam ingressar em uma das estruturas de base mais tradicionais do Brasil.