Bicicleta elétrica furtada há mais de um ano é localizada em vala no bairro Alto Alegre em Vilhena

Uma ação da Polícia Militar na manhã de terça-feira, 26 de maio, resultou na recuperação de uma bicicleta elétrica que havia sido furtada há mais de um ano em Vilhena.

O veículo foi encontrado abandonado no interior de uma valeta no bairro Alto Alegre.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da PM foi acionada por volta das 11h para deslocar-se até a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, após uma denúncia anônima informar sobre um veículo deixado em situação de aparente abandono.

LOCALIZAÇÃO E CONSULTA AO SISTEMA

No endereço indicado, os militares fizeram contato com o comunicante, identificado pelas iniciais R. Ele relatou que caminhava pela região quando avistou a bicicleta elétrica caída dentro de uma vala, sem qualquer movimentação de pessoas por perto e apresentando sinais de que estava no local há algum tempo.

Os policiais realizaram a vistoria no perímetro e confirmaram a veracidade das informações. Tratava-se de uma bicicleta elétrica da marca Sousa, de cores preta e bege. Durante a inspeção técnica, a equipe notou que a bateria do veículo havia sido removida do compartimento principal, embora ainda estivesse jogada na mesma vala, ao lado do bem.

Ao realizarem a checagem das características e numerações junto à Central de Operações da Polícia Militar, os agentes localizaram uma ocorrência de furto registrada no dia 21 de abril de 2025, cujos dados batiam perfeitamente com os do veículo encontrado.

RESTITUIÇÃO

Diante da constatação do crime anterior, a guarnição efetuou a apreensão e a recuperação formal do objeto. A bicicleta elétrica e a bateria foram transportadas e entregues na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso foi repassado à Polícia Civil, que dará andamento aos trâmites legais para localizar o legítimo proprietário e realizar a devida restituição do bem.