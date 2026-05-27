Corpo de bebê que morreu afogado em balde será velado no final da tarde desta quarta-feira em Vilhena

O corpo do pequeno João Pedro da Silva Martins, de apenas 1 ano e 5 meses, que faleceu de forma trágica na noite da última terça-feira, 26 de maio, após sofrer um afogamento doméstico, será velado na Capela Mortuária de Vilhena.

De acordo com informações repassadas à reportagem do Extra de Rondônia pela Funerária São Matheus, responsável pelos trâmites legais, a cerimônia fúnebre está prevista para iniciar no final da tarde desta quarta-feira, 27. Já o sepultamento deverá ocorrer na manhã desta quinta-feira, 28, no Cemitério Cristo Rei.

RELEMBRE A TRAGÉDIA

Na noite de terça-feira, 26, o bebê acabou caindo acidentalmente no interior de um balde com água que estava no banheiro da residência da família.

Assim que constataram o ocorrido, os familiares socorreram a criança e a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O menino deu entrada no pronto-socorro apresentando um quadro de parada respiratória.

As equipes médicas e de enfermagem plantonistas iniciaram imediatamente manobras de reanimação cardiopulmonar e protocolos de emergência.

Contudo, apesar dos esforços exaustivos dos profissionais de saúde para salvar a vida do bebê, ele não respondeu aos estímulos e o óbito foi confirmado pouco tempo depois.