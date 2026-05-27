VÍDEO: PRF intercepta caminhonete e apreende mais de 2 kg de ouro escondidos em peça de trator em Vilhena

Uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou, na noite desta terça-feira, 26 de maio, na apreensão de aproximadamente 2,150 kg de ouro transportados ilegalmente na divisa de Rondônia.

O metal precioso estava escondido de forma estratégica no interior de uma estrutura de aço de grande porte.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a interceptação ocorreu por volta das 20h50, no posto de controle do KM 1 da rodovia federal BR-364, em Vilhena.

Os agentes federais deram ordem de parada a uma caminhonete de cor cinza, conduzida por um homem identificado pelas iniciais J. P.

NERVOSISMO E COMPARTIMENTO SECRETO

Durante os procedimentos de abordagem e checagem de documentos, os policiais rodoviários federais notaram que o motorista apresentava um nervosismo excessivo.

Ele demonstrava visível inquietação, tremores nas mãos e forneceu respostas totalmente desconexas e contraditórias quando questionado sobre a origem e o destino final de sua viagem.

Diante da fundada suspeita de que algo ilícito estaria sendo ocultado, a equipe decidiu realizar uma busca minuciosa na caminhonete. No interior do veículo, os agentes localizaram uma peça de aço, comumente utilizada na mecânica de máquinas pesadas.

Desconfiados da estrutura, os policiais conseguiram abrir uma tampa do componente industrial e encontraram as barras e fragmentos de ouro dissimulados em seu interior.

CRIME FEDERAL

Ao ser desmascarado, J. P., admitiu que havia pegado a peça recheada com o ouro no município de Pimenteiras do Oeste (RO) e que tinha como objetivo cruzar a divisa do estado para transportá-la até a cidade de Conquista d’Oeste (MT), onde o material seria comercializado de forma clandestina.

Em razão do transporte irregular de minério sem a devida autorização legal e guias de recolhimento, o envolvido recebeu voz de prisão imediata. Ele foi autuado pelo suposto crime de usurpação de bem ou matéria-prima da União, conforme prevê a legislação federal.

Após ter seus direitos constitucionais assegurados, incluindo o de permanecer em silêncio, o condutor, a caminhonete e o ouro confiscado foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena para a lavratura do flagrante e a abertura do inquérito que investigará a origem da extração do minério.

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