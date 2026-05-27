Exportações de RO atingem marca histórica de US$ 3 bilhões e conquistam mais de 100 destinos

As exportações de Rondônia nunca renderam tanto: US$ 3.009.507.716 bilhões foi a marca alcançada em 2025, segundo levantamento da Coordenadoria de Geointeligência de Dados Econômicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) com base em dados do Comércio Exterior Brasileiro: Comex Stat.

O maior volume já registrado. O estado saltou de 41 países como destinos em 2000 para 109 países em 2025.

Além da evolução na movimentação financeira e da conquista de novos destinos, outro dado que chama atenção pelo crescimento é a quantidade de produtos de Rondônia que estão alcançando os consumidores em diversos cantos do mundo. Eram apenas 60 produtos em 2000, passou para 295 produtos em 2024 e chegou a 362 em 2025.

E o balanço parcial das exportações de 2026 aponta que o estado tem a oportunidade de conquistar um novo recorde. No período de janeiro a abril, as exportações do estado já somam mais de US$ 1.3 bilhão para 88 destinos, contemplando 170 produtos.

O sucesso das exportações do estado é muito expressivo e é o tema da feira agropecuária rondoniense deste ano. A 13ª Rondônia Rural Show Internacional acontece até o dia 30 de maio, em Ji-Paraná, reunindo produtores e empreendedores de todas as regiões do estado e conectando-os às melhores rodadas de negócios com visitantes de vários cantos do Brasil e do mundo, impulsionando ainda mais as exportações.

PERFIL

Rondônia é um estado amazônico que produz com qualidade. Suas produções são reconhecidas e premiadas, e conquistam cada vez mais destinos. Tem no agronegócio o grande destaque econômico, com o Valor Bruto da Produção (VBP) ultrapassando R$ 33,5 bilhões em abril deste ano, de acordo com a publicação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) – https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/valor-bruto-da-producao-agropecuaria-vbp. É o segundo melhor desempenho da Região Norte.

O estado está repleto de produções nas lavouras e na criação de animais, especialmente a pecuária. Rondônia, inclusive, conquistou do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) três selos de Indicação Geográfica (IG); do café, cacau e tambaqui, o que sinaliza que é referência nessas cadeias produtivas no Brasil.

A produção de estado é tão especial que costelinha de tambaqui de Rondônia foi escolhida como o melhor produto Foodservice na Internacional Seafood Expo North America, maior feira de pescados da América do Norte, em Boston, nos Estados Unidos. Os cafés de Rondônia, conhecidos como Robustas Amazônicos, têm conquistado as melhores colocações nos últimos anos, nas premiações do concurso Coffee of the Year, Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, Minas Gerais.

COMÉRCIO EXTERIOR

O estado ampliou nos últimos anos condições favoráveis para fortalecer o comércio exterior. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo tem se empenhado em mostrar ao mundo, por meio de missões de negócios nacionais e internacionais, que Rondônia produz com qualidade e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que apoia, por meio de políticas públicas, que os negócios prosperem no estado, gerando empregos e bem-estar social. ‘‘Rondônia é hoje um estado conhecido pelos resultados conquistados e há um forte interesse de investidores de vários países pelos produtos rondonienses, e isso tem melhorado a qualidade de vida dos rondonienses. O estado tem uma das menores taxas de desemprego do Brasil’’, salientou.

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