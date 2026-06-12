Coordenadora de curso registra ocorrência após suposta ameaça de aluna em instituição de ensino de Vilhena

Uma coordenadora de curso de uma instituição de ensino superior de Vilhena procurou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (11) para denunciar uma suposta ameaça feita por uma aluna após uma decisão administrativa relacionada ao desempenho acadêmico.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ocorrência foi registrada após a coordenadora relatar que a estudante teria ficado inconformada com sua reprovação por excesso de faltas, ultrapassando o limite de ausências previsto pelas normas da instituição.

Segundo o relato apresentado à polícia, durante a discussão sobre a situação acadêmica, a aluna teria demonstrado elevado estado de indignação e proferido frases que foram interpretadas pela coordenadora como ameaças à sua integridade e segurança.

Diante da situação e temendo por sua segurança, a comunicante manifestou interesse em formalizar a ocorrência para que os fatos fossem devidamente registrados e encaminhados às autoridades competentes.

A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e o caso deverá ser analisado pela Polícia Civil, que poderá adotar as medidas cabíveis conforme o andamento das investigações.

Em tese, a conduta narrada poderá ser enquadrada no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de ameaça.

No entanto, a eventual responsabilização dependerá da apuração dos fatos e da análise da autoridade competente.