Colisão entre carro e ciclomotor deixa condutora ferida em Vilhena

Uma colisão entre um carro e um ciclomotor deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira, 26 de maio, em Vilhena.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Benno Luiz Graebin com a Rua Corbélia, trecho que dá acesso à rodovia BR-174.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 8h para atender a ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Ao chegarem ao endereço, os militares confirmaram a dinâmica do fato.

DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO

De acordo com os dados coletados no local, a condutora do ciclomotor, identificada pelas iniciais C., trafegava regularmente pela Avenida Benno Luiz Graebin, que é a via preferencial, seguindo no sentido em direção à BR-174.

O acidente ocorreu no momento em que a condutora do carro identificada pelas iniciais F., transitava pela Rua Corbélia e teria avançado a sinalização de parada obrigatória na interseção.

Em seu relato aos policiais, a motorista do carro confirmou que visualizou a placa de “Pare”, mas alegou que não percebeu a aproximação do ciclomotor a tempo, vindo a colidir contra o veículo de duas rodas.

SOCORRO E PERÍCIA

Com o impacto da batida, a condutora do ciclomotor caiu ao solo e sofreu escoriações na mão direita e no joelho esquerdo. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, realizou o atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, encaminhou a vítima ao Hospital Regional para passar por avaliação e cuidados médicos especializados. A motorista do carro não se feriu.

O ciclomotor sofreu danos consideráveis na carenagem plástica e no painel de instrumentos. Já o automóvel teve apenas uma pequena avaria no para-choque dianteiro.

Por haver vítima lesionada, o perito criminal de plantão da Polícia Civil compareceu ao local do acidente.

Foram realizados todos os procedimentos periciais e registros fotográficos necessários para a confecção do laudo técnico que vai apontar oficialmente a dinâmica e as responsabilidades pelo fato.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).