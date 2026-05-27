Merendeira de escola rural de Cabixi representa Rondônia em concurso nacional

A merendeira Adenilza de Almeida Fagundes Nunes, da Escola Estadual Chico Mendes, localizada no distrito de Estrela do Oeste, município de Cabixi, está representando Rondônia em um concurso nacional voltado à valorização da alimentação escolar e da cultura alimentar regional.

A iniciativa reúne profissionais de todo o Brasil e conta com etapas classificatórias estaduais, nas quais serão escolhidas as melhores receitas desenvolvidas com foco em alimentação saudável, produtos regionais e ingredientes oriundos da agricultura familiar.

Segundo Adenilza, a motivação para participar do concurso surgiu do desejo de valorizar a cultura alimentar da região e também dar visibilidade ao trabalho realizado na escola rural onde atua. “Resolvi participar justamente para mostrar a importância da alimentação saudável no ambiente escolar e também para que a minha escola seja reconhecida. Somos uma escola rural, muitas vezes pouco conhecida, mas aqui existe um trabalho muito sério, feito com carinho e dedicação”, afirmou ao Extra de Rondônia.

A merendeira explicou que começou a preparação da receita ainda no início de fevereiro, seguindo todas as exigências do regulamento do concurso, que prioriza ingredientes regionais, produtos da agricultura familiar e alimentos da época.

A receita criada por Adenilza recebeu o nome de “Pirarucu ao molho”, utilizando vegetais, farofa de vagem e abobrinha, acompanhados de laranja e pitaya. O prato tem como principal ingrediente o peixe pirarucu, escolhido justamente por representar a cultura alimentar da região do Cone Sul e do Vale do Guaporé. “O peixe foi o principal motivo da escolha da receita, porque faz parte da nossa cultura alimentar aqui da região. Pensei em cada detalhe usando alimentos locais, saudáveis e produzidos pela agricultura familiar”, explicou.

Além do pirarucu, a receita leva batata-doce, abobrinha, vagem, laranja e pitaya, ingredientes que valorizam a produção regional e respeitam a sazonalidade dos alimentos, outro critério exigido pelo concurso.

Adenilza afirma que, caso a receita seja classificada entre as duas melhores de Rondônia, a Escola Estadual Chico Mendes ganhará projeção nacional, algo que ela considera muito importante para o fortalecimento das escolas rurais. “Eu visto a camisa da minha escola. Quero que o Brasil conheça o trabalho realizado aqui e que as escolas rurais também sejam reconhecidas pelo esforço de todos os profissionais envolvidos na educação”, destacou.

A expectativa agora é pela divulgação das receitas classificadas na etapa estadual, que irão representar Rondônia na fase nacional do concurso.

1ª ETAPA

Para realizar a votação, é necessário preencher um cadastro através do link:

https://formularios2.mec.gov.br/concurso-receitas-escolar-cadastro-do-publico

2ª ETAPA

Após o cadastro, o participante receberá um código (token) de 4 números, que será utilizado na etapa seguinte.

A votação contempla receitas das redes municipal e estadual e pode ser realizada pelo link:

https://formularios2.mec.gov.br/concurso-receitas-escolar-votar

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Caso o site não aceite os dados informados na primeira etapa, é necessário atualizar o cadastro no GOV.BR e tentar novamente.