Veja detalhes da tentativa de homicídio que deixou homem ferido com tiro no rosto em Vilhena

A Polícia Militar identificou e deteve três suspeitos da ocorrência que resultou em um homem ferido por disparo de arma de fogo na tarde desta quarta-feira, 3 de junho, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais C.S.A., foi atingida na região do rosto e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros ainda no local, sendo posteriormente encaminhada para atendimento médico.

Ao chegar à residência onde ocorreu o fato, os policiais encontraram vestígios de sangue na área externa e também no interior do imóvel.

Durante as diligências iniciais, não foram localizadas cápsulas deflagradas nem outros sinais aparentes que permitissem identificar de imediato a dinâmica do disparo.

Segundo relatos da vítima e de sua esposa, identificada pelas iniciais G.C.S.L., o autor do tiro seria S.O., conhecido pelo apelido de “Polaco”. De acordo com a versão apresentada aos policiais, ele consumia bebida alcoólica junto com a vítima quando a convidou para entrar em sua residência a fim de buscar água. No momento em que C.S.A., retornava para o lado de fora do imóvel, teria sido surpreendido pelo disparo, sem qualquer possibilidade de defesa.

Ainda conforme os depoimentos colhidos pela polícia, a arma utilizada seria uma garrucha calibre .22 pertencente a A.S.B., que teria emprestado o armamento ao suspeito. A vítima e a testemunha afirmaram que o proprietário da arma tinha conhecimento da intenção de S.O., de atirar contra C.S.A.

Após o crime, os policiais receberam informações de que o autor havia deixado o local caminhando e, posteriormente, embarcado na garupa de uma motocicleta conduzida por A.S.B. Com base nas características repassadas, equipes da Polícia Militar realizaram um cerco na região e localizaram os dois suspeitos.

Durante a abordagem, tanto a vítima quanto a testemunha reconheceram os envolvidos como participantes da ocorrência. Na residência de A.S.B., os militares encontraram uma munição calibre .22 intacta sobre um sofá.

No local também estava N.B., que, segundo o registro policial, confirmou que o companheiro mantinha uma garrucha guardada na residência e que a munição apreendida seria destinada ao armamento.

Diante dos elementos reunidos durante a ocorrência, os policiais deram voz de prisão a S.O., A.S.B. e N.B. Os três foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a munição apreendida, um aparelho celular e a motocicleta que teria sido utilizada na fuga.

O caso segue sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias da tentativa de homicídio e localizar a arma utilizada no crime.