VÍDEO: veja detalhes da ocorrência, onde criminosos furtaram veículo e fizeram arrastão em Vilhena; rastreador levou à prisão de um suspeito

A Polícia Militar desarticulou parte de uma quadrilha interestadual que promoveu uma madrugada de prejuízo no comércio de Vilhena.

O bando realizou um verdadeiro arrastão, arrombando empresas, estourando cofre e furtando motores de popa de alto valor.

Toda a ação logística dos criminosos foi centralizada na utilização de uma picape furtada, que acabou sendo monitorada em tempo real pelas forças de segurança.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a central da Polícia Militar foi acionada por volta das 07h para atender a primeira ocorrência do arrastão em uma empresa de chapeação e pintura localizada na Rua Bahia, no bairro Parque Industrial Novo Tempo.

No local, os militares constataram que os criminosos arrombaram o cadeado do portão principal, que posteriormente foi encontrado jogado dentro de uma lixeira.

Para tentar impedir a identificação, os assaltantes arrancaram as câmeras e levaram o aparelho de gravação de imagens (DVR).

COFRE ESTOURADO E FURTO DE VEÍCULO

No interior da oficina, os criminosos demonstraram extrema violência contra o patrimônio ao utilizarem ferramentas de grande impacto para despedaçar a estrutura e estourar a porta de um cofre. Do compartimento, eles subtraíram a quantia de R$ 1.300,00 em espécie.

Não satisfeitos, os invasores manobraram uma Toyota Hilux e um Hyundai HB20 que bloqueavam a passagem e furtaram uma picape Fiat Strada preta, de placa SLK-1I46, pertencente a uma empresa parceira que estava no local.

O RASTRO DO CRIME VIA SATÉLITE

O que os criminosos não esperavam é que a Fiat Strada possuía um sistema avançado de rastreamento geográfico.

Através do histórico de localização do veículo, a polícia conseguiu traçar com precisão milimétrica o “itinerário do crime” executado na madrugada:

Parada 1: O veículo parou nas proximidades de uma grande loja de móveis na BR-174, confirmando a tentativa de furto frustrada pelo alarme e pela segurança remota.

Parada 2: Deslocou-se até uma empresa de produtos náuticos na Rua José do Patrocínio, onde imagens de segurança registraram dois homens encapuzados (um magro e um robusto) furtando quatro motores de popa e carregando na caçamba.

Parada 3: O rastreador indicou uma parada de dez minutos em frente a um ferro-velho nas proximidades da BR-364.

Parada 4: Teve como destino um hotel às margens da rodovia, onde os suspeitos entraram e saíram.

Parada 5: A picape foi finalmente abandonada em frente a um lava-jato nas dependências de um posto de combustíveis.

CERCO EM HOTEL E CONEXÃO COM CAMINHÃO DE CARGA

De posse das informações do rastreador e das características dos criminosos encapuzados, os policiais militares foram até o hotel indicado na rota.

O recepcionista confirmou que dois homens com aquela mesma descrição física estavam hospedados no apartamento 49. Ao checar o cômodo, os militares encontraram a porta aberta e o quarto já desocupado.

Como o estabelecimento não havia colhido os dados cadastrais da dupla em fuga, os funcionários apontaram que o hóspede do apartamento 52 era o responsável por pagar as despesas deles.

Os policiais abordaram o ocupante do quarto, identificado pelas iniciais M. S. S., que confirmou conhecer um dos suspeitos pelo nome de “Leandro” e alegou que eles seriam mascates vindos de Lagoa da Prata, no Estado de Minas Gerais.

M. S. S., relatou que recebeu mensagens do comparsa por volta das 07h avisando que ele fugiria para Pimenta Bueno. Ele revelou ainda que os suspeitos haviam descarregado mercadorias perto de um posto de combustíveis onde estava estacionado um caminhão-baú branco com cavalo mecânico vermelho.

A PM foi ao local e constatou marcas profundas de pneus de grande porte, confirmando que os quatro motores de popa provavelmente foram repassados para este caminhão de carga, que não foi localizado.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Diante do evidente estado de flagrância e das contradições apresentadas sobre suas atividades comerciais e o sumiço dos comparsas, os policiais realizaram uma busca minuciosa no quarto de M. S. S. No local, foram encontrados cerca de 42 gramas de maconha, um cigarro do mesmo entorpecente e três aparelhos celulares com conversas suspeitas.

M. S. S., recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi autuado.

A picape Fiat Strada foi recuperada e também apresentada na delegacia para os trabalhos de perícia papiloscópica, que buscará identificar as digitais dos assaltantes que conseguiram fugir.

A Polícia Civil assumiu o caso para tentar rastrear o caminhão com os motores e capturar o restante da quadrilha mineira.

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