Cadeirante é rendido com canivete durante assalto dentro de casa em Vilhena

Um morador cadeirante foi vítima de um assalto dentro da própria residência na tarde de domingo (14), no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O crime mobilizou uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar após acionamento da Central de Operações.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou aos policiais que um homem invadiu o imóvel, passando pelo quintal e entrando na residência até chegar ao quarto onde ela se encontrava.

Segundo o relato, o criminoso utilizou um canivete para ameaçar a vítima e exigir seus pertences. Durante a ação, foram levados dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 140 em dinheiro.

Após cometer o roubo, o suspeito fugiu do local tomando rumo ignorado. A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência e colheu as informações repassadas pela vítima para auxiliar nas investigações.

A vítima afirmou acreditar que o autor do crime seja uma pessoa que conhece apenas de vista, mas não soube informar o nome ou outras características que possibilitassem sua identificação imediata.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar e localizar o responsável pelo assalto.