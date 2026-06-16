Criminosos invadem lojas durante madrugada e furtam celulares, relógios e caixas de som em Vilhena

Dois estabelecimentos comerciais localizados na Avenida Paraná, em Vilhena, foram alvo de criminosos durante a madrugada de segunda-feira (15).

A Polícia Militar foi acionada após os proprietários constatarem o furto ao abrirem os comércios pela manhã.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , um dos comerciantes relatou que ao chegar para iniciar as atividades percebeu que diversos produtos haviam sido levados do interior da loja.

Entre os itens furtados estavam três aparelhos celulares de diferentes marcas e modelos, dois relógios e duas caixas de som.

Segundo o registro policial, o sistema de alarme do estabelecimento teria sido acionado por volta da 1h da madrugada. No entanto, o aparelho celular vinculado ao sistema não recebeu qualquer notificação que permitisse identificar a invasão naquele momento.

O comerciante informou que o local foi aberto por volta das 8h, quando o furto foi descoberto. A Polícia Militar, entretanto, só foi acionada cerca de duas horas depois.

De acordo com os policiais, como o imóvel já havia sido acessado e parte do cenário alterado pelos proprietários antes da chegada da equipe, não foi possível acionar a perícia técnica para realizar os procedimentos de levantamento no local, uma vez que as condições originais da cena haviam sido modificadas.

Durante o atendimento da ocorrência, a proprietária de um comércio vizinho informou aos militares que seu estabelecimento também havia sido invadido durante a mesma ação criminosa.

No entanto, no momento do registro, ela ainda não havia concluído a conferência dos produtos e não soube informar quais objetos teriam sido levados.

A comerciante foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil posteriormente para complementar o boletim de ocorrência, caso identifique novos prejuízos ou bens desaparecidos.

A Polícia Civil deverá investigar o caso e buscar identificar os autores da ação criminosa, além de apurar se os furtos foram praticados pelos mesmos suspeitos.