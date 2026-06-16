Furto em propriedade rural deixa prejuízo de quase R$ 4 mil e mobiliza polícia em Cerejeiras

Um furto registrado na noite de domingo (14) causou prejuízo significativo a um produtor rural na região das chácaras, em Cerejeiras.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após familiares da vítima identificarem movimentações suspeitas na propriedade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o comunicante relatou que havia saído da residência de seu pai quando avistou dois parentes caminhando em direção às propriedades rurais da família.

Por já suspeitar do comportamento dos indivíduos em razão de ocorrências anteriores na localidade, decidiu posteriormente verificar as imagens das câmeras de monitoramento instaladas em uma das chácaras.

Ao analisar as gravações, o homem constatou que os suspeitos teriam invadido a propriedade da vítima, circulado pelo local e mexido em um veículo estacionado no terreno. Em seguida, as imagens mostrariam os dois deixando a chácara carregando uma sacola.

Diante da situação, o comunicante retornou ao local para averiguar os fatos e encontrou a vítima e sua esposa dormindo na residência. Segundo o boletim policial, ambos estavam em estado de embriaguez e não puderam ser acordados naquele momento.

Durante a verificação da propriedade, foi constatado o desaparecimento de carnes armazenadas no local e de uma carteira que estava dentro do veículo da vítima. Na carteira havia aproximadamente R$ 3.700 em dinheiro, valor que, segundo familiares, seria proveniente da comercialização de produtos em uma feira realizada no município.

Uma testemunha que reside nas proximidades confirmou ter visto dois indivíduos deixando a linha de acesso às propriedades por volta das 22h, conduzindo uma bicicleta e carregando uma sacola.

Com base nas informações recebidas, a Polícia Militar realizou diligências em diversos pontos da cidade e em locais indicados como possíveis paradeiros dos suspeitos. Apesar das buscas, ninguém foi localizado até o encerramento da ocorrência.

O caso foi registrado como furto qualificado e será investigado pela Polícia Civil. Segundo informações repassadas à guarnição, um dos suspeitos é adolescente, enquanto o outro já atingiu a maioridade.

As circunstâncias do crime e a participação de cada envolvido deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.