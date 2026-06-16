Homem é preso após tentativa de furto em residência em Cerejeiras

Um homem foi preso na tarde de domingo (14) após ser flagrado durante uma tentativa de furto em uma residência no município de Cerejeiras.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após denúncia informando que um indivíduo estaria praticando o crime no local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao endereço indicado, os policiais fizeram contato com o comunicante, que relatou ter surpreendido o suspeito prestes a retirar diversos objetos da propriedade pertencente a um familiar que se encontrava fora da cidade por motivos de trabalho.

Segundo o relato, ao chegar ao imóvel durante a tarde, o denunciante encontrou o homem tentando subtrair uma roçadeira e três varas de pesca equipadas com molinetes.

Diante da situação, determinou que o suspeito permanecesse no local até a chegada da guarnição.

Durante a averiguação, os militares constataram que os objetos já estavam posicionados do lado de fora do depósito existente na propriedade, indicando que seriam retirados do local.

Também foi verificado que o cadeado utilizado para proteger o depósito de ferramentas havia sido rompido para permitir o acesso ao interior da estrutura.

A Polícia Militar registrou fotografias dos danos causados ao cadeado e dos objetos envolvidos na ocorrência, elementos que foram anexados ao procedimento policial.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi informado de seus direitos constitucionais, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Os objetos permaneceram na residência e foram devidamente registrados para instrução da investigação.

O caso será apurado pela autoridade policial, que deverá analisar as circunstâncias da ocorrência e eventual enquadramento do suspeito pelo crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo.