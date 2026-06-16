Motoneta é furtada enquanto proprietária trabalhava em Vilhena

Uma motoneta Honda Biz 125 KS, placa NDZ-6644, foi furtada na tarde de segunda-feira (15) em Vilhena.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após a proprietária constatar o desaparecimento do veículo no local onde o havia estacionado antes de iniciar sua jornada de trabalho.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto de veículo.

No local, a vítima relatou que estacionou a motoneta por volta das 13h e, ao retornar às 18h, percebeu que o veículo não estava mais onde havia sido deixado.

A proprietária informou aos policiais que não soube precisar o horário exato em que o furto ocorreu, uma vez que permaneceu trabalhando durante todo o período.

Ainda segundo relato da vítima, existe a possibilidade de a chave ter permanecido na ignição da motoneta, o que pode ter facilitado a ação do autor do crime.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes. Informações que possam contribuir para a localização do veículo podem ser repassadas na UNISP ou Polícia Militar.