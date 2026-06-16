Suspeito de aplicar golpe com falsa identidade e promessa de motocicleta é denunciado em Vilhena

Um morador de Vilhena procurou a polícia para denunciar um suposto caso de estelionato ocorrido após uma negociação envolvendo a promessa de aquisição de uma motocicleta por meio de leilão. O registro foi formalizado no último domingo (14), no bairro Orleans.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou que conheceu o suspeito no fim de 2025, durante uma negociação relacionada à instalação de um sistema de energia solar.

Segundo o denunciante, o homem conquistou sua confiança ao demonstrar conhecimento sobre familiares, apresentar-se como integrante da reserva da Polícia Militar e manter contato frequente utilizando linguagem típica do meio policial.

De acordo com o relato, em janeiro deste ano o suspeito ofereceu uma motocicleta, alegando que o veículo seria adquirido por meio de um leilão vinculado ao órgão estadual de trânsito. Convencida pela proposta, a vítima realizou um depósito de R$ 5 mil para viabilizar a suposta compra e regularização do veículo.

Passados vários meses sem a entrega da motocicleta, o denunciante informou que começou a desconfiar da negociação ao não encontrar qualquer registro que comprovasse a existência do procedimento informado. Sempre que questionado, o suspeito afirmava que a liberação do veículo ocorreria em breve, sem apresentar documentos ou comprovações.

Ainda segundo a ocorrência, a vítima tomou conhecimento posteriormente de que o homem estaria utilizando identidade diferente da verdadeira e que já existiriam outros registros policiais relacionados a fatos semelhantes. Após cobrar explicações e ameaçar registrar denúncia, recebeu de volta apenas R$ 2 mil, permanecendo um prejuízo de R$ 3 mil.

O comunicante relatou ainda que tentou resolver a situação de forma amigável, mas não conseguiu receber o restante do valor. Segundo ele, houve apenas uma discussão verbal entre as partes, sem agressões ou ameaças.

Durante as apurações particulares realizadas pela vítima, surgiram informações de que outras pessoas também teriam sofrido prejuízos em negociações semelhantes. Algumas delas, conforme relatado, ainda não teriam formalizado denúncias por receio de se envolver no caso.

Diante dos fatos, o denunciante solicitou que a Polícia Civil apure a possível prática de estelionato, supostamente cometida mediante uso de falsa identidade e alegação indevida de vínculo com a Polícia Militar.

A vítima informou que possui comprovantes de transferência, mensagens, áudios e outros elementos que poderão auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado e será analisado pelas autoridades competentes.