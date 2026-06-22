Prefeitura de Colorado divulga nota e nega irregularidades em atendimento a adolescente que morreu após dar entrada no hospital

A Prefeitura de Colorado do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da direção do Hospital Municipal, divulgou nesta segunda-feira (22) uma nota oficial de esclarecimento sobre o atendimento prestado ao adolescente Vitor Rafael Vieira Fernandes, de 16 anos, que morreu na madrugada do último sábado (20), após procurar atendimento médico com queixa de forte dor de cabeça (leia mais AQUI).

O caso repercutiu nas redes sociais e em veículos de comunicação da região após familiares questionarem as circunstâncias do atendimento e cobrarem explicações sobre a morte do jovem.

Na nota, o município afirma que informações divulgadas nas últimas horas não correspondem aos registros oficiais do prontuário eletrônico do paciente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Vitor deu entrada na unidade hospitalar às 21h52 de sexta-feira (19), apresentando quadro de cefaleia intensa e náuseas.

De acordo com a cronologia apresentada pela administração hospitalar, o adolescente recebeu, às 22h, medicamentos considerados de rotina para o tratamento dos sintomas, entre eles cetoprofeno e ondansetrona. Ainda conforme o documento, uma reavaliação realizada por volta das 23h apontou remissão das queixas, motivo pelo qual ele permaneceu em observação.

A Prefeitura sustenta que o quadro permaneceu estável por mais de cinco horas, até que, às 3h da madrugada, ocorreu uma piora clínica súbita e inesperada, levando à transferência imediata do paciente para a sala de emergência.

A nota também rebate alegações de que teria ocorrido erro de medicação. Segundo a direção do hospital, os medicamentos administrados são amplamente utilizados em serviços de urgência e emergência, não havendo registro de erro de dosagem ou da substância aplicada.

Ainda de acordo com o município, após a parada cardiorrespiratória foram iniciadas imediatamente as manobras de reanimação, incluindo protocolos avançados de suporte à vida, administração de medicamentos específicos e intubação orotraqueal, em uma tentativa de reverter o quadro clínico.

Outro ponto abordado pela administração hospitalar refere-se ao prontuário médico. A direção afirma que não houve recusa na entrega da documentação à família, esclarecendo que a liberação depende da identificação formal do solicitante, conforme normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Segundo a nota, o relatório médico foi disponibilizado a um familiar devidamente identificado na manhã desta segunda-feira.

Sobre a causa da morte, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, por se tratar de um óbito súbito e sem causa clínica imediata definida, o caso exige investigação pericial. Por esse motivo, o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais que possibilitem a realização da necropsia pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Prefeitura declarou que aguarda o resultado dos exames periciais e afirmou que o hospital está à disposição das autoridades competentes, incluindo Ministério Público, Conselho Regional de Medicina (CRM) e Polícia Civil.

Ao final da nota, a administração municipal manifestou pesar pela morte do adolescente e prestou solidariedade aos familiares e amigos. A Secretaria de Saúde reiterou que todas as condutas adotadas pela equipe seguiram protocolos técnicos e ressaltou que o esclarecimento definitivo da causa da morte dependerá da conclusão da investigação pericial.

O caso segue sob apuração.