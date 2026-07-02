VÍDEO: após denúncia do EXTRA, Prefeitura realiza melhorias no Hospital São Lucas em Cerejeiras

Poucos dias após o Extra de Rondônia divulgar uma denúncia sobre uma fossa com a tampa danificada nas dependências do Hospital São Lucas, em Cerejeiras, a Prefeitura realizou uma série de melhorias no local apontado pela reportagem (leia mais AQUI).

Na quarta-feira (1º), um vídeo encaminhado à redação mostra equipes executando os serviços.

Além do reparo na tampa da fossa, foram realizados limpeza do pátio, poda de árvores, pintura e outros trabalhos de manutenção, deixando a área em melhores condições para pacientes, acompanhantes e servidores.

A situação havia sido denunciada ao Extra de Rondônia por um leitor, que demonstrou preocupação com o risco de acidentes provocado pela tampa quebrada da estrutura.

A reportagem, publicada no último dia 28, repercutiu o problema e chamou a atenção para a necessidade de providências por parte do poder público.

Após acompanhar a conclusão dos serviços, o mesmo denunciante voltou a entrar em contato com a reportagem e enviou um vídeo em tom descontraído, comemorando a solução do problema.

“O pessoal tirou o pé do chão, passou um cal, limpou, podou as árvores, deram um grau no pátio. Eu falei: rapaz, a hora que eu quiser arrumar alguma coisa, vou pedir para o Extra fazer matéria que resolve”, brincou.

A rápida resposta da administração municipal evidencia a importância da participação da comunidade na fiscalização dos serviços públicos.

Também reforça o papel da imprensa ao dar visibilidade às demandas da população, contribuindo para que situações que oferecem riscos ou necessitam de intervenção sejam solucionadas com maior agilidade.

>>>Vídeo: