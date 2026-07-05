VÍDEO: carro é encontrado tombado e abandonado na zona rural de Vilhena

Um Toyota Corolla prata, com placas de Vilhena, foi encontrado tombado na manhã deste domingo (5), na linha 135, na zona rural do município.

Populares que passavam pelo local registraram imagens do veículo, que ficou com as rodas para cima e aparenta ter sofrido perda total em decorrência do acidente.

Segundo moradores da região, o acidente provavelmente ocorreu durante a madrugada, já que, no momento em que o carro foi localizado, não havia ninguém no interior do veículo ou nas proximidades.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

>>>Vídeo abaixo: