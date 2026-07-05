Facebook Instagram
domingo, 05 de julho de 2026.

VÍDEO: carro é encontrado tombado e abandonado na zona rural de Vilhena

Veículo com placas de Vilhena foi localizado na linha 135; não havia ocupantes no local
Imagens: Internauta

Um Toyota Corolla prata, com placas de Vilhena, foi encontrado tombado na manhã deste domingo (5), na linha 135, na zona rural do município.

Populares que passavam pelo local registraram imagens do veículo, que ficou com as rodas para cima e aparenta ter sofrido perda total em decorrência do acidente.

Segundo moradores da região, o acidente provavelmente ocorreu durante a madrugada, já que, no momento em que o carro foi localizado, não havia ninguém no interior do veículo ou nas proximidades.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

>>>Vídeo abaixo:

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!