Já está na conta o recurso do senador Bagattoli para a Usina de Asfalto aos municípios da Zona da Mata

A Zona da Mata terá, em breve, uma Usina de Asfalto própria para atender aos municípios da região. O recurso, de autoria do senador Jaime Bagattoli (PL), já está na conta da Prefeitura de Alta Floresta d’Oeste, que sediará a instalação.

Na prática, a usina funcionará em forma de consórcio operado por nove municípios. O recurso de R$ 5,4 milhões do senador vai permitir a instalação da usina que, depois disso, será custeada em conjunto pelas prefeituras.

A ideia é diminuir os altos custos de pavimentação para os pequenos municípios e garantir o desenvolvimento da infraestrutura de toda a Zona da Mata.

“É, sem dúvidas, um investimento histórico que vai diminuir bastante os custos e acelerar as obras de pavimentação nos municípios, como em ruas e estradas. Espero que esse consórcio seja um modelo para o estado e que possamos, no futuro, atender outras regiões de Rondônia”, declarou o senador.

Nesta semana, Bagattoli promoveu uma reunião para alinhar os detalhes finais da futura usina.

Estiveram com o senador, os prefeitos Gio Damo, de Alta Floresta d’Oeste; Ginão, de Nova Brasilândia d’Oeste; Ronaldo Dalazin, de Novo Horizonte d’Oeste; Uesnei, de Santa Luzia d’Oeste; Ney da Paiol, de São Felipe d’Oeste; Cícero Godoi, de Castanheiras; Dena, de Alto Alegre dos Parecis; Lucas Nunes, de Primavera de Rondônia, além de Marcondes de Carvalho, de Parecis.