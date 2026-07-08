Sílvia Cristina lança pré-candidatura ao Senado neste sábado em Ji-Paraná

A deputada federal Sílvia Cristina realiza, no próximo sábado (11), o lançamento oficial de sua pré-candidatura ao Senado. O evento acontecerá às 18h, no Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná, e deve reunir lideranças políticas, apoiadores e pré-candidatos da federação União Progressista, além de representantes de outras siglas.

Segundo Sílvia Cristina, o ato marca uma nova etapa de sua pré-campanha, que já vem recebendo adesões de lideranças em diferentes regiões do estado.

“Chegou o momento de oficializar o nosso nome como pré-candidata ao Senado. Nossa pré-campanha está ativa e recebendo adesões de lideranças, e o evento vai dar um impulso ainda maior nessa pré-candidatura”, afirmou.

A parlamentar também reforçou o convite para que apoiadores e lideranças participem da mobilização. “Contamos com a presença dos nossos amigos, apoiadores, lideranças e pré-candidatos que se juntem a nós nesse ato político, que é muito importante para a nossa pré-candidatura”, destacou.

Serviço: Lançamento da pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado. Data: 11 de julho de 2026 (sábado). Horário: 18h. Local: Clube Vera Cruz, localizado na Rua Dois de Abril, nº 1.345, bairro Urupá, em Ji-Paraná. Sugestão de entrevistados: Sílvia Cristina e demais pré-candidatos. Mais informações: (69) 99216-8616, com Eranildo Luna.