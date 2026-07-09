Bruno Bolsonaro Scheid destaca doações de produtores rurais ao Hospital de Amor e cobra maior reconhecimento ao setor

Em vídeo publicado no Instagram, pré-candidato ao Senado afirma que produtores rurais destinaram milhões de reais para Hospital de Amor, critica falta de reconhecimento ao setor e defende maior valorização de quem produz e contribui com ações sociais

O produtor rural e pré-candidato ao Senado pelo PL, Bruno Bolsonaro Scheid, utilizou suas redes sociais para destacar a participação do agronegócio em ações beneficentes e cobrar maior reconhecimento ao setor produtivo.

Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que pequenos, médios e grandes produtores rurais desempenham um papel decisivo no financiamento do Hospital de Amor por meio da doação de animais para leilões solidários.

Durante a gravação, Scheid citou números referentes às contribuições realizadas em 2025 e ressaltou a dimensão da mobilização promovida pelos produtores.

“O senhor sabia que só no ano passado a pecuária de Rondônia, o pequeno, o médio e o grande produtor rural doaram 22 mil cabeças de bezerros para serem leiloadas e esse recurso fosse para o Hospital de Amor?” , disse ele.

Segundo o pré-candidato, as doações teriam alcançado cerca de R$ 78 milhões no último ano, valor que, de acordo com ele, demonstra o compromisso social do setor agropecuário.

“Sabe quanto de recurso só no ano passado em doação de produtor rural? Setenta e oito milhões de reais” , afirmou.

Ao conversar com um morador do interior do estado durante a gravação, Bruno Bolsonaro Scheid perguntou se ele havia visto algum político reconhecer publicamente a contribuição dos produtores rurais para essa iniciativa. Diante da resposta negativa, criticou o que considera uma ausência de valorização daqueles que ajudam a manter ações filantrópicas.

“O que eu tenho visto é menos produtores doando porque o político quer ser o dono do mérito e esquece daquele que, todo ano, entra em um caminhãozinho para fazer a sua doação” , declarou.

Na sequência, o morador afirmou que Scheid se tornou um crítico da classe política justamente por abordar temas que, segundo ele, nem sempre são discutidos publicamente.

Na legenda da publicação, o pré-candidato reforçou a importância da participação do setor agropecuário nas campanhas beneficentes em favor do Hospital de Amor e destacou que produtores rurais representam cerca de 70% das doações destinadas à instituição.

“Esse é o lado que quase nunca mostram. Homens e mulheres que enfrentam dificuldades todos os dias, acordam cedo, geram empregos, movimentam a economia e ainda encontram forças para estender a mão a quem mais precisa” , escreveu.

Bruno Bolsonaro Scheid também defendeu que o produtor rural seja lembrado não apenas pela capacidade de gerar riqueza, mas pelo papel social desempenhado em iniciativas de solidariedade.

“Quem ajuda a sustentar o Brasil merece respeito, reconhecimento e voz. O produtor rural não pode ser lembrado apenas na hora de cobrar” , concluiu.

A publicação reforça uma das principais bandeiras do pré-candidato ao Senado: a valorização do agronegócio e o reconhecimento da contribuição econômica e social dos produtores rurais para Rondônia e para o país.