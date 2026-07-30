Motocicleta com restrição por estelionato é recuperada e condutor embriagado é preso após atingir viatura da PM em Santa Luzia do Oeste

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com restrição por estelionato e prendeu um condutor que desobedeceu à ordem de parada, dirigia sob influência de álcool e colidiu contra uma viatura da corporação durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado, na noite de quarta-feira (29), na RO-383, em Santa Luzia do Oeste.

A primeira abordagem ocorreu durante uma barreira policial, quando os militares fiscalizaram uma motocicleta Honda Pop e constataram, após consulta aos sistemas, que o veículo possuía restrição por estelionato.

A motocicleta e o condutor foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Rolim de Moura para os procedimentos cabíveis.

Na sequência, outra motocicleta se aproximou do ponto de fiscalização em alta velocidade e com os faróis apagados. Segundo a Polícia Militar, o condutor ignorou a ordem de parada, avançou em direção às equipes e acabou colidindo contra uma viatura durante a tentativa de abordagem.

Três policiais militares relataram dores em decorrência da contenção do suspeito, mas não apresentavam lesões aparentes. O motociclista sofreu apenas escoriações leves.

Durante a ocorrência, os policiais também constataram sinais de embriaguez no condutor, além de irregularidades relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ao licenciamento e à identificação da motocicleta.

Após a realização da perícia, o veículo foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), enquanto o condutor foi apresentado à autoridade policial para as providências legais.

A ação contou com a participação de equipes da Polícia Militar empregadas na Operação Brasil Contra o Crime Organizado, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Governo de Rondônia.

A iniciativa tem como objetivo intensificar o combate aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas, fortalecendo as ações de segurança pública no Estado.